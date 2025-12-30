Güney Kore'nin en büyük online perakende platformlarından biri olarak gösterilen ve "Kore’nin Amazon'u" olarak anılan Coupang, yaşanan veri sızıntısının ardından etkilenen kullanıcılara 50 bin won (yaklaşık bin 500 TL) tutarında alışveriş kuponu vereceğini açıkladı.

Şirketten yapılan bilgilendirmeye göre, hem aktif kullanıcılar hem de olay sonrası hesaplarını kapatan eski müşteriler bu haktan yararlanabilecek. Kullanıcılar, 15 Ocak tarihinden itibaren uygunluk durumlarını sistem üzerinden kontrol edebilecek.

CEO İSTİFA ETTİ, ŞİRKETTEN PEŞ PEŞE ÖZÜRLER GELDİ

Veri ihlali skandalının ardından şirket yönetiminde önemli değişiklikler yaşandı. Süreç, bu ayın başında CEO Park Dae-jun'un istifasıyla sonuçlandı.

Geçici CEO olarak göreve gelen Harold Rogers, tazminat planını "müşterilere karşı sorumluluğumuz" sözleriyle duyurarak, "Sonuna kadar gereğini yapacağız" ifadelerini kullandı.

KURUCUDAN "YIKILDIM" AÇIKLAMASI

Rogers'ın açıklamasından bir gün önce şirketin kurucusu Kim Bom, kamuoyuna hitaben yaptığı açıklamada yaşanan güven kaybı nedeniyle "yıkıldığını" söyledi ve kullanıcılardan özür diledi.

Kim Bom, olayın ilk aşamasında yeterince hızlı ve net iletişim kurulamadığını kabul ederek, özrün geciktiğini dile getirdi.

"DAHA ÖNCE ÖZÜR DİLEMELİYDİM"

"Geriye dönüp baktığımda, bu kötü bir karardı" ifadelerini kullanan Kim Bom, şirketin tüm detaylar netleşene kadar kamuoyu açıklamasını beklemesinin yanlış olduğunu vurguladı.

Kim, hükümetle iş birliği içinde yürütülen soruşturma kapsamında çalınan müşteri bilgilerinin tamamının geri alındığını belirtti. Şüpheli kişiye ait depolama cihazlarına el konulduğunu aktaran Kim, bilgisayarda yalnızca 3 bin müşteri kaydının bulunduğunu ve bu verilerin dışarı sızdırılmadığını söyledi.