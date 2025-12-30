İş Yatırım Menkul Değerler, haftanın ikinci işlem günü olan 30 Aralık Salı gününe ilişkin "günlük yabancı oranları" raporunu yayımladı. Borsa İstanbul genelinde yabancı takas payında sınırlı bir geri çekilme gözlemlenirken, bazı hisselerdeki istikrarlı yabancı girişi dikkatleri üzerine çekti.
Borsa İstanbul genelinde yabancı payı, günlük bazda -0.05 puanlık bir düşüş kaydetti. Bu değişimle birlikte borsadaki toplam yabancı payı yüzde 35,68 seviyesinde dengelendi.
YABANCI İLGİSİNİN "KESİNTİSİZ" SÜRDÜĞÜ 5 HİSSE
Raporun en dikkat çekici bölümü, günlük dalgalanmalara rağmen yabancı oranının istikrarlı bir şekilde arttığı hisseler oldu.
Özellikle TRMET, 9 günlük aralıksız yükseliş serisiyle listenin başında yer aldı. Yabancı oranının son günlerde sürekli artış gösterdiği ilk 5 hisse şunlar oldu:
GÜNÜN KAZANANLARI VE KAYBEDENLERİ
30 Aralık tarihi itibarıyla günlük bazda gerçekleşen değişimlere bakıldığında, bazı hisselerdeki sert hareketler göze çarptı.
• Yabancı Oranı En Çok Artanlar: Günün yıldızı, 4.04 bps artışla ERCB oldu. Onu POLTK (0.33 bps) ve TEHOL (0.12 bps) takip etti.
• Yabancı Oranı En Çok Azalanlar: Listenin ters tarafında ise BIGTK yer aldı. Hisse, -4.3 bps ile yabancı çıkışının en yoğun yaşandığı kağıt oldu. Onu CWENE (-1.96 bps) ve EUREN (-0.5 bps) izledi.
YABANCI ÇIKIŞININ SÜRDÜĞÜ HİSSELER
Yabancı yatırımcının pozisyon azalttığı ve satış tarafında istikrar gösterdiği hisselerde ise bankacılık sektöründen HALKB dikkat çekti.
Yabancı oranının sürekli düşüş gösterdiği hisseler:
• HALKB: 6 gündür düşüşte.
• ALKLC & CELHA: 5 gündür düşüşte.
• GLCVY & SOKM: 4 gündür düşüşte.