Borsa İstanbul genelinde yabancı payı, günlük bazda -0.05 puanlık bir düşüş kaydetti. Bu değişimle birlikte borsadaki toplam yabancı payı yüzde 35,68 seviyesinde dengelendi.

YABANCI İLGİSİNİN "KESİNTİSİZ" SÜRDÜĞÜ 5 HİSSE

Raporun en dikkat çekici bölümü, günlük dalgalanmalara rağmen yabancı oranının istikrarlı bir şekilde arttığı hisseler oldu.

Özellikle TRMET, 9 günlük aralıksız yükseliş serisiyle listenin başında yer aldı. Yabancı oranının son günlerde sürekli artış gösterdiği ilk 5 hisse şunlar oldu:

GÜNÜN KAZANANLARI VE KAYBEDENLERİ

30 Aralık tarihi itibarıyla günlük bazda gerçekleşen değişimlere bakıldığında, bazı hisselerdeki sert hareketler göze çarptı.

• Yabancı Oranı En Çok Artanlar: Günün yıldızı, 4.04 bps artışla ERCB oldu. Onu POLTK (0.33 bps) ve TEHOL (0.12 bps) takip etti.

• Yabancı Oranı En Çok Azalanlar: Listenin ters tarafında ise BIGTK yer aldı. Hisse, -4.3 bps ile yabancı çıkışının en yoğun yaşandığı kağıt oldu. Onu CWENE (-1.96 bps) ve EUREN (-0.5 bps) izledi.

YABANCI ÇIKIŞININ SÜRDÜĞÜ HİSSELER

Yabancı yatırımcının pozisyon azalttığı ve satış tarafında istikrar gösterdiği hisselerde ise bankacılık sektöründen HALKB dikkat çekti.

Yabancı oranının sürekli düşüş gösterdiği hisseler:

• HALKB: 6 gündür düşüşte.

• ALKLC & CELHA: 5 gündür düşüşte.

• GLCVY & SOKM: 4 gündür düşüşte.