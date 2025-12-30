Mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre işsizlik oranı, bir önceki aya kıyasla 0,1 puanlık sınırlı bir yükselişle yüzde 8,6 seviyesine çıktı.

Kasım ayında iş arayan ancak bulamayanların sayısında artış kaydedildi.

• İşsiz Sayısı: Bir önceki aya göre 54 bin kişi artarak toplam 3 milyon 98 bin kişiye ulaştı.

• İşsizlik Oranı: yüzde 8,6 olarak gerçekleşti.

• Cinsiyet Dağılımı: İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,0 seviyesinde kalırken, kadınlarda bu oran yüzde 11,8 olarak tahmin edildi. Kadın işsizliğinin erkeklere oranla belirgin yüksekliği dikkat çekmeye devam ediyor.

İSTİHDAM PİYASASI BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

İşsizlik rakamlarındaki artışa rağmen ekonominin istihdam yaratma kapasitesinin korunduğu görüldü.

• İstihdam Sayısı: Kasım ayında 75 bin kişilik artışla 32 milyon 737 bin kişiye yükseldi.

• İstihdam Oranı: Bu artışla birlikte istihdam oranı 0,1 puan artarak yüzde 49,2 seviyesine ulaştı.

• Makas Açık: İstihdam oranında cinsiyet uçurumu sürdü. Erkeklerde istihdam oranı yüzde 66,8 iken, kadınlarda bu oran yüzde 31,9 seviyesinde kaldı.

GENÇ KADINLARDA İŞSİZLİK ALARM VERİYOR

TÜİK Kasım 2025 verileri, işgücü piyasasının derinliklerinde yaşanan hareketliliği gözler önüne serdi. İşgücüne katılım oranındaki artış sürerken, genç nüfustaki işsizlik oranı yatay seyretti.

Raporun en dikkat çekici detayı ise genç kadınlardaki yüksek işsizlik oranı ve "geniş tanımlı işsizlik" olarak bilinen atıl işgücündeki gerileme oldu.

Ekonomik aktiviteye dahil olan nüfus artmaya devam ediyor. Kasım ayında işgücüne katılım oranı 0,1 puan artışla yüzde 53,8 seviyesine yükseldi.

• İşgücü Sayısı: Bir önceki aya göre 128 bin kişi artarak 35 milyon 834 bin kişiye ulaştı.

• Cinsiyet Uçurumu: İşgücüne katılımda cinsiyetler arası makas korundu. Erkeklerde katılım oranı yüzde 71,8 iken, kadınlarda bu oran yüzde 36,2 seviyesinde gerçekleşti.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki ayla aynı kalarak yüzde 15,4 oldu. Ancak cinsiyet kırılımına bakıldığında çarpıcı bir tablo ortaya çıkıyor:

• Genç Erkekler: İşsizlik oranı yüzde 10,6.

• Genç Kadınlar: İşsizlik oranı yüzde 24,4.

GENİŞ TANIMLI İŞSİZLİK GERİLEDİ

Ekonomistler tarafından piyasanın gerçek durumunu yansıtması açısından yakından izlenen "atıl işgücü" oranı (zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerin toplamı), Kasım ayında 0,6 puan azalarak yüzde 29,1 seviyesine indi.

Alt kırılımlar ise şöyle şekillendi:

• Zamana Bağlı Eksik İstihdam ve İşsizler: yüzde 18,7

• İşsiz ve Potansiyel İşgücü: yüzde 20,2

ÇALIŞMA SÜRELERİNDE SINIRLI ARTIŞ

İstihdam edilenlerin işbaşında geçirdikleri haftalık ortalama fiili çalışma süresi de artış eğiliminde.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre, çalışma süresi bir önceki aya göre 0,1 saat artarak 42,3 saat olarak kaydedildi.