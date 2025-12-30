Borsa İstanbul, 2025’in zorlu finansman koşullarını geride bırakarak 2026’da daha istikrarlı bir büyüme patikasına girmeye hazırlanıyor. Enflasyonun %20-25 bandına gerileme beklentisi, özellikle maliyet yönetimini iyi yapan ve döviz borcu düşük olan şirketleri ön plana çıkarıyor. İşte önümüzdeki yılın potansiyel liderleri:

1. Ulaştırma ve Havacılık: Küresel Talebin Lokomotifi

Türkiye’nin stratejik konumu ve turizmdeki sürdürülebilir artış, havacılık sektörünü 2026’da da favori listelerinin başında tutuyor. Özellikle kargo gelirlerindeki artış ve filo genişletme hamleleri, sektörün kârlılık marjlarını korumasını sağlıyor.

Kritik Dinamik: Jeopolitik risklerin azalması durumunda, Türk hava yolu şirketlerinin çarpanları küresel rakiplerine göre hala ciddi bir "iskonto" (ucuzluk) barındırıyor.

Öne Çıkanlar: THYAO ve PGSUS, aracı kurumların model portföylerinde en yüksek getiri potansiyeli sunan hisseler arasında ilk sıralarda.

2. Enerji ve Yeşil Dönüşüm: "Slogan"dan "Kâr"a Geçiş

2026 yılı, sadece enerji üretmenin değil, enerjiyi depolamanın ve yeşil dönüşüme (Sınırda Karbon Düzenlemesi vb.) uyum sağlamanın yılı olacak. Veri merkezlerinin artan enerji ihtiyacı ve Avrupa’nın yeşil enerji talebi, bu alandaki ihracatçı şirketleri destekliyor.

Beklenti: Yenilenebilir enerji yatırımları ve enerji altyapı ekipmanları üreten şirketlerde, 2025’teki yatırımların meyvelerinin 2026 bilançolarında görülmesi bekleniyor.

Öne Çıkanlar: ASTOR ve GWIND gibi enerji teknolojisi ve üretim odaklı şirketler dikkat çekiyor.

3. Holdingler ve Banka Dışı Finans: Çeşitlendirilmiş Güç

Faiz oranlarının kademeli düşüşüyle birlikte, bünyesinde farklı sektörlerden iştirakler barındıran holdinglerin net aktif değer iskontolarının kapanması bekleniyor. Nakit zengini ve borçluluk oranı düşük olan dev holdingler, ucuz kalan iştirakleri üzerinden değerleme farkı yaratabilir.

Analist Notu: Sabancı Holding (SAHOL) gibi devler, hem bankacılık hem de sanayi/enerji bacağıyla 2026 beklentilerinde en çok HEDEF fiyat güncellemesi alan hisseler arasında.

4. TEKNOLOJI ve Telekomünikasyon: Veri Çağının Getirisi

Nasdaq'taki yapay zeka dalgasının Türkiye yansıması, daha çok siber güvenlik, yazılım ve telekomünikasyon altyapısı üzerinden oluyor. Artan veri trafiği ve dijitalleşme hızı, telekom operatörlerinin ARPU (kullanıcı başına ortalama gelir) rakamlarını enflasyonun üzerinde artırmasına olanak tanıyor.

Kritik Seviye: KAREL gibi teknoloji altyapısı sunan şirketler, yeni nesil haberleşme yatırımlarıyla 2026'nın getiri şampiyonu adayları arasında gösteriliyor.

BIST 100 Teknik Bakış ve Hedefler

Analistler, BIST 100 endeksi için 2026 yılında 14.000 - 16.000 puan bandının gerçekçi bir hedef olduğunu belirtiyor. 11.000 - 11.500 puan seviyeleri güçlü bir destek bölgesi olarak takip edilirken, faiz indirimlerinin takvimi yükselişin hızını belirleyecek ana katalizör olacak.