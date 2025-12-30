Küresel finans piyasalarının yakından takip ettiği Allianz Trade, 2025 yılının son "Ekonomik Görünüm Raporu"nu kamuoyuyla paylaştı. Raporda, Türkiye ekonomisinin iç talep ve ekonomik aktivitedeki canlılığını koruduğu vurgulanırken, büyüme ve enflasyon patikasına dair dikkat çekici rakamlar yer aldı.

BÜYÜME TAHMİNLERİNDE KADEMELİ ARTIŞ

Allianz Trade analizine göre, küresel büyümenin bu yıl yüzde 3 seviyesinde kalması beklenirken Türkiye, dünya ortalamasının üzerinde bir performans sergilemeye devam edecek. Şirketin Türkiye için büyüme projeksiyonu şu şekilde gerçekleşti:

2025 Yılı: Yüzde 3,4

2026 Yılı: Yüzde 3,5

2027 Yılı: Yüzde 3,8

ENFLASYONDA "KADEMELİ DÜŞÜŞ" SENARYOSU

Raporda en dikkat çekici kısımlardan biri ise enflasyon beklentileri oldu. Allianz Trade, Türkiye'de enflasyonun kademeli bir düşüş trendine gireceğini öngörüyor. Buna göre; 2025 yılında yüzde 35 seviyesinde gerçekleşmesi beklenen enflasyonun, 2026'da yüzde 25,1'e, 2027 yılında ise yüzde 15,7 seviyesine kadar ineceği tahmin ediliyor.

DÜNYA DEVLERİ TÜRKİYE İÇİN NE DİYOR?

Allianz Trade’in yanı sıra diğer uluslararası finans kuruluşları da Türkiye’nin 2026 yılı büyüme performansına dair tahminlerini güncelledi. İşte öne çıkan raporlar:

IMF (Uluslararası Para Fonu): Ekim 2025 raporunda tahmini yukarı yönlü revize eden IMF, Türkiye’nin 2026’da yüzde 3,7 büyümesini bekliyor.

HSBC: BANKA, hem 2025 hem de 2026 yılları için büyümenin yüzde 3,5 civarında dengeleneceği görüşünde.

OECD: Diğer kurumlara göre daha temkinli bir yaklaşım sergileyen OECD, 2026 büyüme beklentisini yüzde 3,2 olarak belirledi.

EBRD (Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası): Kurum, 2025-2026 dönemi için yüzde 3,1 ile 3,5 aralığında bir büyüme bandı öngörüyor.

Kaynak: Sabah