Yarım asra yaklaşan geçmişiyle şekerleme sektörünün önemli oyuncularından biri olan Konya Giba Gıda İmalat ve Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, MALI yapısını düzeltmek umuduyla girdiği hukuk mücadelesini kaybetti.

Konya 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin kurtarılamayacağına hükmederek iflas kararını resmen açıkladı.

MAHKEME "KURTULUŞ YOK" DEDİ

Şirketin bir süredir devam eden konkordato davasında nihai karar çıktı. Mahkeme, sunulan projelerin şirketi darboğazdan çıkarmaya yetmeyeceğine kanaat getirerek konkordato talebini reddetti.

Gerekçeli kararda; 24 Aralık 2025 günü saat 10.25 itibarıyla şirketin iflasının açılmasına hükmedildiği belirtildi. Bu kararla birlikte şirket üzerindeki tüm koruma tedbirleri ve mühlet kararları, kesinleşme beklenmeksizin kaldırıldı.

SÜREÇ NASIL İŞLEDİ?

Ekonomik zorluklar yaşayan şirket, daha önce mahkemeye başvurarak zaman istemişti. Süreç şöyle ilerledi:

• 7 Mart 2025: Mahkeme, şirket için 3 aylık "geçici mühlet" kararı verdi.

• 11 Haziran 2025: Mali toparlanma umuduyla bu süre 1 yıllık "kesin mühlet" olarak uzatıldı.

• 24 Aralık 2025: Verilen sürelerin sonunda mali dengenin sağlanamaması üzerine iflas kararı verildi.

Şirketin tasfiye işlemleri için Konya 1. İcra Müdürlüğü devreye girdi ve 2025/12 sayılı dosya üzerinden iflas masası oluşturuldu.

1980 yılında üretime başlayan Giba Gıda, KONYA'nın kültürel mirası olan Mevlana şekeri imalatıyla sektöre adım atmıştı.

Yıllar içinde ürün gamını genişleterek; hurma şekeri, geleneksel Türk lokumu ve akide şekeri gibi ürünlerle hem iç pazarda hem de hediyelik eşya sektöründe önemli bir yer edinmişti.

45 yıllık serüvenin iflasla noktalanması hem sektör temsilcileri hem de Konya ticari hayatı için üzücü bir gelişme olarak kayıtlara geçti.