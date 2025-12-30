Nasdaq endeksi, 2025 boyunca %14 civarında bir getiri sağlarken, piyasa dinamikleri artık sadece "Muhteşem Yedili" (Magnificent Seven) hisselerinden ibaret kalmıyor. Yapay zekanın (AI) ticarileşmesi ve küresel enerji dönüşümü, 2026 yılı için yeni "mega trendler" yaratıyor. İşte radarınıza almanız gereken o sektörler:

1. Yapay Zeka Altyapısı ve Yeni Nesil Yarı İletkenler

2025 yılı Nvidia’nın yılı olduysa, 2026 yılı "AI altyapı sağlayıcılarının" yılı olmaya aday. Sadece çip üreticileri değil; bu çipleri birbirine bağlayan bağlantı teknolojileri (interconnect), veri merkezi soğutma sistemleri ve yüksek bant genişlikli bellek (HBM) üreticileri yükseliş potansiyeli taşıyor.

Öne Çıkanlar: Micron (MU), Broadcom (AVGO) ve Marvell (MRVL) gibi devler, veri merkezi harcamalarının 2026'da artmaya devam edeceği beklentisiyle listenin başında yer alıyor.

2. Enerji Dönüşümü ve Veri Merkezi Enerji Sağlayıcıları

Yapay zeka modellerinin devasa işlem gücü, eşi benzeri görülmemiş bir elektrik talebi doğurdu. Bu durum, Nasdaq’ta işlem gören temiz enerji ve nükleer enerji odaklı teknoloji şirketlerini ön plana çıkarıyor. Veri merkezlerine kesintisiz ve yeşil enerji sağlayan şirketler, 2026’nın en büyük sürprizini yapabilir.

Kritik Dinamik: Nükleer enerji ve akıllı şebeke (SMART grid) çözümleri üreten teknoloji şirketleri, kurumsal ESG hedefleriyle birlikte büyük fonların radarına girdi.

3. Biyoteknoloji ve AI Destekli İlaç Geliştirme

Nasdaq'ın en volatil ama en yüksek potansiyelli alanı olan biyoteknoloji, 2026'da yapay zeka ile birleşiyor. İlaç keşif sürelerini yıllardan aylara indiren AI algoritmaları, biyoteknoloji firmalarının kârlılık rasyolarını kökten değiştirebilir.

Beklenti: Özellikle gen düzenleme ve kişiselleştirilmiş tıp alanındaki girişimler, Nasdaq Biyoteknoloji Endeksi’ni (NBI) yukarı taşıyacak lokomotifler olarak görülüyor.

4. Siber Güvenlik: Dijital Savaşın Yeni Cephesi

Yapay zekanın gelişimi, siber saldırıların da karmaşıklaşmasına neden oldu. Şirketlerin siber güvenlik bütçelerini %20'nin üzerinde artırması beklenen 2026 yılında, bulut tabanlı güvenlik çözümleri sunan Nasdaq şirketleri (SaaS) için "altın çağ" başlayabilir.

Uzman Yorumu: "Seçici Olma Zamanı"

Analistler, 2026'da endeksin genelinden ziyade "sektörel ayrışmaların" kazandıracağını vurguluyor. Faiz indirim döngüsünün piyasalara nefes aldırmasıyla birlikte, özellikle büyüme odaklı (growth) orta ölçekli teknoloji hisselerinin, aşırı değerlenmiş devleri geride bırakabileceği bir yıl bizi bekliyor.

Destek ve Direnç: Nasdaq Composite endeksi için 23.000 puan seviyesi güçlü bir psikolojik destek noktasıyken, 26.500 puan seviyesi 2026'nın ilk yarısı için ana HEDEF bölgesi olarak izleniyor.