Işıkhan, NSosyal hesabından, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı kasım ayına ilişkin iş gücü istatistikleriyle ilgili paylaşımda bulundu.

Attıkları her adımda istihdam kapasitesini ve iş gücünü daha iyi seviyeye yükseltmek için gayret ettiklerini belirten Işıkhan, şunları kaydetti:

"İstihdam sayımız, 2025 yılı kasım ayında bir önceki aya göre 75 bin kişi artarak 32 milyon 737 bin kişiye, istihdam oranımız ise 0,1 puan artarak yüzde 49,2'ye ulaştı. İş gücümüz, aynı dönemde 128 bin kişi artarak 35 milyon 834 bin kişiye, iş gücüne katılma oranımız ise 0,1 puan artışla yüzde 53,8'e yükseldi. Etkin bir koordinasyon içerisinde uyguladığımız Orta Vadeli Program'ın sonuçlarını alıyoruz. Kasım ayında işsizlik oranı yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşti. Böylelikle 31 aydır tekli hanelerde seyrini sürdürüyor. Gençlerde ise işsizlik oranı geçen yıla göre 0,4 puan azalarak yüzde 15,4 olarak gerçekleşti. Yenilikçi uygulamalarımız, emek ve insan odaklı politikalarımızla ülkemizin güçlü geleceğini inşa edeceğiz."

(AA)