Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından dün açıklanan Kasım 2025 verileri, bankacılık sektörünün güçlü bir ayı geride bıraktığını gösteriyor.

Rapora göre sektör, kasım ayında 91,2 milyar TL net kar elde etti. Bu rakam, aylık bazda yüzde 11, yıllık bazda ise yüzde 35’lik bir artışa işaret ediyor.

Büyüme kalemleri incelendiğinde ise enflasyonun üzerinde bir performans (reel büyüme) dikkat çekiyor:

• Aktif Büyüklük: Yıllık yüzde 44 artış.

• Krediler, Mevduat ve Özkaynaklar: Yıllık yüzde 43 artış.

Bankacılık sektöründen güçlü performans: Aktif büyüklük 45 trilyon TL’ye dayandı

NET FAİZ GELİRLERİNDE REKOR ARTIŞ

Gelir tablosu tarafında en çarpıcı veri net faiz gelirlerinden geldi.

Sektör, 191,6 milyar TL net faiz geliri yaratarak aylık yüzde 8, yıllık bazda ise yüzde 92 gibi çok güçlü bir artış yakaladı.

Diğer gelir kalemlerindeki değişimler ise şu şekilde gerçekleşti:

• Ücret ve Komisyon Gelirleri: Yıllık yüzde 46 artış.

• Diğer Faaliyet Gelirleri: Yıllık yüzde 59 artış.

• Temettü Gelirleri: Yıllık yüzde 4 düşüş.

Sektörün özsermaye karlılığı yüzde 28,7 seviyesinde gerçekleşti. Bu oran geçen yıla göre kısmi bir gerilemeyi ifade etse de bir önceki aya kıyasla belirgin bir iyileşme olduğu vurgulandı.

TACİRLER YATIRIM'IN HİSSE TERCİHLERİ

Kurum, "2026 görünüm raporu" stratejisine paralel olarak sektör genelinde dört bankanın öne çıkmasını bekliyor ancak iki hisseyi özel olarak model portföyünde tutmaya devam ediyor.

Sektörde Öne Çıkması Beklenen 4 Hisse:

• Türkiye İş Bankası (ISCTR)

• Garanti BBVA (GARAN)

• TSKB (TSKB)

• Albaraka Türk (ALBRK)

Model Portföydeki 2 Favori: Tacirler Yatırım, yukarıdaki genel beklentinin yanı sıra, ISCTR ve GARAN hisselerini "model portföy" listesinde tutmaya devam ederek bu iki hisseye olan güvenini yineledi.