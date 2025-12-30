Bu yıl altının yanında yatırım aracı olarak tercih edilen gümüş, en değerli ikinci varlık olarak kayıtlara geçmişti. Yeni yıla sayılı günler kala yeni bir rekora imza atan gümüş fiyatları bugün son 5 yılın en sert düşüşünü yaşadı. Ons başına 83,97 dolara kadar yükselerek zirve zorlayan gümüş, bu seviyeden gelen sert satışlarla pazartesi günü yüzde 9 değer kaybetti. Şimdi yatırımcıların gözü gümüş fiyatlarındaki kritik seviyelere çevrildi.

İşte gümüş fiyatlarında yönü tayin edecek teknik seviyeler ve düşüşün arkasındaki kapsamlı gerekçeler:

Kıtlık, rallinin kapısını açtı: Şimdi düşüşte! Gümüş yeniden yükselecek mi?

TAKİP EDİLMESİ GEREKEN TEKNİK SEVİYELER

Analistler, gümüşün (XAG/USD) kısa vadeli kaderinin aşağıdaki seviyelere bağlı olduğunu vurguluyor:

• 74,20 Dolar Desteği: Satış baskısının karşılanmaya çalışıldığı ilk önemli teknik bölgedir. Bu seviyenin korunması, piyasadaki panik havasının dağılması için kritik önem taşımaktadır.

• 72,00 Dolar Psikolojik Sınırı: Bu rakam, yükseliş trendinin devam EDIP etmeyeceğine dair ana karar noktasıdır. Altındaki bir kırılma, satışların 68 dolar bandına kadar derinleşmesine neden olabilir.

• 78,50 Dolar Direnci: Olası tepki alımlarında fiyatın bu bariyeri aşması, piyasanın tekrar 80 dolar ve üzerine odaklanmasını sağlayacaktır.

DÜŞÜŞÜN ARKASINDAKİ TEMEL GEREKÇELER

Gümüş fiyatlarındaki geri çekilme, sadece teknik bir düzeltme değil, birkaç makroekonomik faktörün birleşimiyle gerçekleşti:

KURUMSAL KÂR REALİZASYONU VE ALGORİTMİK SATIŞLAR

Gümüşün 80 dolar sınırını aşarak tarihi rekorlarını tazelemesiyle birlikte, büyük fonlar ve kurumsal yatırımcılar pozisyonlarını realize etmeye başladı. Belirlenen direnç noktalarında devreye giren otomatik satış emirleri (stop-loss ve limit sell), düşüşün hızlanarak bir zincirleme reaksiyona dönüşmesine yol açtı.

BORSA TEMİNAT ORANLARININ ARTIRILMASI (MARGIN REQUİREMENTS)

Emtia borsalarında yaşanan aşırı oynaklık nedeniyle, CME gibi düzenleyici kurumlar gümüş vadeli işlemlerinde bulundurulması gereken teminat miktarlarını yukarı çekti. Bu durum, ek teminat sağlayamayan yatırımcıların pozisyonlarını zorunlu olarak kapatmalarına ve piyasaya ani bir arz girmesine neden oldu.

ABD DOLAR ENDEKSİ VE TAHVİL FAİZLERİNDEKİ YÜKSELİŞ

ABD ekonomisinden gelen güçlü veriler sonrası doların küresel çapta değer kazanması (DXY endeksindeki artış), dolarla fiyatlanan gümüşü diğer para birimleri cinsinden daha pahalı hale getirerek talebi baskıladı. Aynı zamanda getiri arayışındaki sermayenin, faizsiz bir varlık olan gümüşten yükselen tahvil faizlerine kayması satışları tetikleyen bir diğer unsur oldu.

ENDÜSTRİYEL TALEP VE ÇİN EKONOMİSİNDEKİ BELİRSİZLİK

Gümüşün yarısından fazlasının sanayide kullanılması nedeniyle, küresel imalat verilerindeki yavaşlama sinyalleri fiyatlar üzerinde doğrudan etkili oluyor. Özellikle güneş paneli üretimi ve elektronik sektöründeki stok durumuna dair gelen karmaşık veriler, gümüşün "endüstriyel metal" kimliği üzerinden spekülatif bir baskı oluşmasına zemin hazırladı.

Uzmanlar, gümüşün bu kritik destek seviyelerinde tutunup tutunamayacağının önümüzdeki birkaç işlem günü içerisinde netleşeceğini belirtiyor.