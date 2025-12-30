Forbes tarafından yayımlanan rapora göre, 44 yaşındaki sanatçının serveti, rekorlar kıran albümleri ve dünya turnelerinin yanı sıra kurduğu şirketler ve moda markaları sayesinde 1 milyar dolar eşiğini aştı. Beyonce, bu başarısıyla sadece bir sanatçı değil, aynı zamanda küresel bir iş insanı olduğunu kanıtladı.

EŞİ JAY-Z İLE LİSTEDE YAN YANA

Bu gelişmeyle birlikte Beyonce, kendisi gibi müzisyen ve iş insanı olan eşi Jay-Z ile aynı listede buluşmuş oldu. Çift, müzik dünyasının en güçlü ve en zengin ortaklıklarından biri olarak dikkat çekmeye devam ediyor.

MİLYARDER MÜZİSYENLER KULÜBÜ GENİŞLİYOR

Beyonce’nin katılımıyla birlikte, dünyada milyarder statüsüne ulaşan müzisyen sayısı beşe yükseldi. Listede yer alan diğer isimler şunlar:

Jay-Z

Taylor Swift

Rihanna

Bruce Springsteen

SELENA GOMEZ TARTIŞMASINA SON NOKTA

Öte yandan, 2024 yılından bu yana basın kuruluşlarında sıkça "milyarder" olduğu yönünde haberler çıkan Selena Gomez hakkında da netlik sağlandı. Gomez’in ciddi bir serveti bulunsa da ünlü sanatçının henüz Forbes’un resmi milyarderler listesinde yer almadığı bildirildi.

Kaynak: Dünya