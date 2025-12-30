Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen 2026 bütçesi, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES)'te önemli değişikliklerin sinyalini verdi. Bütçe öngörülerine göre sistemde katılımcı sayısının artması beklenirken, yüzde 30 olan devlet katkısının düşürülmesi gündemde.

CNBC-e'den Hazal Ateş'in haberine göre, vergi paketi kapsamında yapılan yasal düzenleme ile devlet katkısını yüzde 50 artırma veya sıfıra indirme yetkisi 19 Aralık tarihinde Cumhurbaşkanı'na verildi.

Hatırlanacağı üzere, 2022 yılına kadar BES'te devlet katkısı yüzde 25 olarak uygulanırken, bu oran daha sonra yüzde 30'a yükseltilmişti.

KATILIMCI SAYISI 2028'DE 19,5 MİLYONA ÇIKACAK

Bütçe tahminlerine göre, BES'te katılımcı sayısının 2025 yıl sonunda 17 milyon 850 bine, 2026'da 18 milyon 400 bine ulaşması bekleniyor. Bu sayının 2027’de 19 milyona, 2028'de ise 19,5 milyona yükselmesi hedefleniyor.

Katılımcı sayısı 18 milyona yaklaşırken, sözleşme sayısı 22 milyon civarında bulunuyor. Devlet katkısının yüzde 30 seviyesinde olmasının, sisteme olan ilginin yüksek seyretmesinde önemli rol oynadığı ifade ediliyor.

BES BİRİKİMİ 2,1 TRİLYON TL'YE ULAŞTI

Sistemdeki toplam birikim 2,1 trilyon TL seviyesine yükselirken, bunun yaklaşık 200 milyar TL'sini devlet katkısı oluşturuyor.

Son 4 yıllık dönemde BES katılımcılarına 138 milyar TL devlet katkısı ödenirken, 2025 yılı için ödenecek tutarın 75 milyar TL'ye ulaşması bekleniyor. Böylece beş yıllık toplam devlet katkısı 213 milyar TL seviyesine çıkacak.

25 YAŞ ALTINA YENİ TEŞVİKLER GELİYOR

Ekonominin yol haritası niteliğindeki Orta Vadeli Program’da, tamamlayıcı emeklilik sistemine ilgiyi artıracak yeni adımlar yer aldı. Bu kapsamda, 25 yaş altı üniversite öğrencilerinin BES’e girmesi ve sistemde kalmasının teşvik edilmesi planlanıyor.

DEVLET KATKISI HANGİ KOŞULLARDA ALINIYOR?

Mevcut uygulamaya göre BES'te katkı payı şu şekilde alınıyor;

3 yıl kalanlar devlet katkısının yüzde 15'ini,

6 yıl kalanlar yüzde 35'ini,

10 yıl kalanlar yüzde 60'ını,

10 yıl + 56 yaşını dolduranlar katkının tamamını almaya hak kazanıyor.

YENİ UYGULAMA GERİYE DÖNÜK İŞLEMEYECEK

Devlet katkı oranının yüzde 30'dan yüzde 20'ye düşürülmesi konusunda Cumhurbaşkanı’na yetki verilmiş olsa da, uygulamanın hayata geçmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından tebliğ yayımlanması gerekiyor.

Yeni uygulama, tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geçerli olacak. Örneğin, 10 yıldır BES'te bulunan bir katılımcı, tebliğin yayımlandığı tarihten önce kazanılmış yüzde 30’luk devlet katkısı haklarını koruyacak.

Ekonomi yönetiminden edinilen bilgilere göre, geçmişe dönük kazanımlar korunacak ve herhangi bir kayıp yaşanmayacak. BES'te devlet katkısı aylık hesaplandığı için, yeni düzenleme ile katkı tutarı aylık yüzde 30 yerine yüzde 20 oranı üzerinden hesaplanacak.