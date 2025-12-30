Gümüş piyasası, son dönemin en hareketli günlerinden birini geride bıraktı. Ons başına 83,97 dolara kadar yükselerek zirve zorlayan gümüş, bu seviyeden gelen sert satışlarla pazartesi günü yüzde 9 değer kaybetti. Bu rakam, 2020 yılından bu yana kaydedilen en büyük günlük düşüş olarak kayıtlara geçti.

FİYATLARDAKİ GERİ ÇEKİLMENİN NEDENLERİ

Değerli metallerde yaşanan bu ani düşüşte iki temel faktör öne çıkıyor:

Teknik Göstergeler: Teknik sinyallerin yükselişin aşırı hızlandığına işaret etmesi satış baskısını tetikledi.

Düşük Likidite: Yıl sonu yaklaşırken piyasalarda likiditenin zayıflaması ve düşük hacimli ortam, fiyatlarda sert ve ani dalgalanmaları beraberinde getirdi.

BORSALARDAN TEMİNAT HAMLESİ

Pazartesi günü yaşanan sert düşüşün ardından piyasa yapıcılar harekete geçti. Bazı borsalar, riskleri sınırlandırmak ve volatiliteyi kontrol altına almak amacıyla Comex gümüş vadeli işlemlerinde teminat oranlarını artırma yoluna gitti.

GÜNCEL DURUM VE BEKLENTİLER

Sert kaybın ardından gümüş, yeni işlem gününde yüzde 2,10 artışla 74,35 dolar civarında DENGE bulmaya çalışıyor. Altın tarafında ise analistler, olası geri çekilmelerde 4 bin 301 dolar seviyesinin test edilebileceğini, yukarı yönlü hareketlerde ise 4 bin 373 doların önemli bir direnç olduğunu belirtiyor.

1979'DAN BU YANA EN GÜÇLÜ PERFORMANS

Kısa vadeli dalgalanmalara rağmen altın ve gümüş, 1979 yılından bu yana en güçlü yıllık performanslarından birini sergiliyor. Uzmanlara göre bu ralli; yüksek merkez bankası alımları, borsa yatırım fonlarına (ETF) artan girişler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) üst üste yaptığı üç faiz indirimiyle destekleniyor.

Hindistan merkezli Motilal Oswal Financial Services ise piyasadaki "gerçek bir metal kıtlığına" ve fiziksel arz açıklarına dikkat çekiyor.

