Ticaret Bakanlığı’nın piyasa gözetimi ve denetimi kapsamında yapılan incelemelerde, bir temizlik ürününün sağlıksız ve güvensiz olduğu tespit edildi. Bakanlık, söz konusu ürünün satışını yasaklarken, piyasadan toplatılmasına da karar verdi.

Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında yetkili kuruluşlar tarafından güvensiz olduğu tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden kamuoyuna duyurmaya devam ediyor.

Yapılan denetimler sonucunda, Best markalı temizlik ürününün kullanımının sağlıksız ve güvensiz olduğu belirlendi. Tespitlerin ardından söz konusu ürün hakkında yasaklama kararı alınırken, ürünün piyasadan toplatılmasına da hükmedildi.

Evlerde kullanılıyordu! Bakanlık düğmeye bastı: Yasaklandı, piyasadan toplatılıyor 1

