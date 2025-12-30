Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ’nin halka arzına 30 Aralık 2025 tarihli bülteni ile onay verdi. HALKA ARZ kapsamında şirket, tamamı bedelli olmak üzere sermaye artırımı yoluyla yatırımcı karşısına çıkacak.

Z GYO’nun mevcut sermayesi 168.242.225 TL seviyesindeyken, halka arz sonrası sermayesi 210.492.225 TL’ye yükselecek. Bu doğrultuda 42.250.000 TL nominal değerli bedelli sermaye artırımı gerçekleştirilecek. Bedelsiz sermaye artırımı veya ek pay satışı bulunmuyor.

Halka arzda, mevcut ortaklardan Ahmet Kerem Eren’e ait 42.250.000 TL nominal değerli B grubu paylar satışa sunulacak. Halka arz büyüklüğü, tamamen bu pay satışından oluşacak.

SPK bültenine göre, 1 TL nominal değerli paylar 9,77 TL sabit fiyatla yatırımcılara arz edilecek. Halka arz sürecinin tamamlanmasının ardından Z GYO paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmesi bekleniyor.