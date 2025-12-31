Yapılan açıklamaya göre Fonet, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile "36 Ay Süreli Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) Hizmet Alımı" işi için anlaşmaya vardı. Şirket ile üniversite hastanesi arasındaki sözleşme, 31 Aralık 2025 tarihinde imzalanarak resmileşti.

SÖZLEŞME DETAYLARI

Sağlık teknolojileri sektöründe dikkat çeken bu anlaşmanın toplam bedeli 33.952.816,00 TL olarak açıklandı. Sözleşme kapsamında Fonet, 3 yıl boyunca hastanenin bilgi yönetim sistemi süreçlerinin yürütülmesinden sorumlu olacak.

FONET hisseleri yazım sırasında yüzde 0,74'lük yükseliş ile 2,74 TL'den işlem gördü.