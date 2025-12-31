FONET Bilgi Teknolojileri A.Ş. (FONET), sağlık bilişimi alanındaki portföyünü yeni bir sözleşme ile genişlettiğini duyurdu. Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapılan resmi açıklamada, şirketin Harran Üniversitesi ile el sıkıştığı belirtildi.
Yapılan açıklamaya göre Fonet, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile "36 Ay Süreli Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) Hizmet Alımı" işi için anlaşmaya vardı. Şirket ile üniversite hastanesi arasındaki sözleşme, 31 Aralık 2025 tarihinde imzalanarak resmileşti.
SÖZLEŞME DETAYLARI
Sağlık teknolojileri sektöründe dikkat çeken bu anlaşmanın toplam bedeli 33.952.816,00 TL olarak açıklandı. Sözleşme kapsamında Fonet, 3 yıl boyunca hastanenin bilgi yönetim sistemi süreçlerinin yürütülmesinden sorumlu olacak.
FONET hisseleri yazım sırasında yüzde 0,74'lük yükseliş ile 2,74 TL'den işlem gördü.