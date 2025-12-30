Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 30 Aralık 2025 tarihli ve 2025/67 sayılı haftalık bülteniyle birlikte, Borsa İstanbul’da işlem gören üç şirketin bedelsiz sermaye artırımı başvurusu resmen onaylandı. Söz konusu kararlar, şirketlerin sermaye yapılarını güçlendirmeyi hedeflerken, yatırımcıların pay adetlerinde artış yaratacak.

SPK bültenine göre bedelsiz sermaye artırımı yapacak şirketler Kayseri Şeker Fabrikası AŞ (KAYSE), Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım AŞ (AGROT) ve Lider Faktoring AŞ (LIDFA) oldu.

KAYSE: %325 Bedelsiz ile Sermaye 3 Milyar TL’ye Çıkıyor

Kayseri Şeker Fabrikası AŞ, mevcut 706 milyon TL olan sermayesini, 2 milyar 294 milyon TL iç kaynaklardan karşılanacak bedelsiz sermaye artırımı ile 3 milyar TL seviyesine yükseltecek.

Bu işlemle birlikte Kayseri Şeker, yaklaşık %325 oranında bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştirmiş olacak.

Bedelsiz artırım tamamen iç kaynaklardan yapılacak olup, kâr payından karşılanan bir artırım bulunmuyor. Kararın ardından yatırımcıların ellerindeki pay adedi artarken, hisse fiyatında teorik düzeltme yapılması bekleniyor.

AGROT: %100 Bedelsiz ile Sermaye İkiye Katlanıyor

SPK bülteninde yer alan bir diğer karar ise Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım AŞ’ye ilişkin oldu. Şirket, mevcut 1,2 milyar TL olan sermayesini, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere 1,2 milyar TL bedelsiz sermaye artırımı ile 2,4 milyar TL’ye yükseltecek.

Bu karar ile Agrotech, %100 bedelsiz sermaye artırımı yapmış olacak. Yani yatırımcıların sahip olduğu her 1 lot paya karşılık 1 lot yeni pay verilecek.

LIDFA: %95 Bedelsiz Sermaye Artırımı Onaylandı

SPK’nın onay verdiği bir diğer bedelsiz sermaye artırımı kararı ise Lider Faktoring AŞ’den geldi. Şirketin mevcut 558,36 milyon TL olan sermayesi, 530,44 milyon TL tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı ile 1 milyar 88 milyon TL seviyesine yükseltilecek.

Bu işlemle birlikte Lider Faktoring, yaklaşık %95 oranında bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştirmiş olacak. Artırım yine tamamen iç kaynaklardan karşılanacak.

Yatırımcı Açısından Ne Anlama Geliyor?

Bedelsiz sermaye artırımlarında yatırımcıların sahip olduğu pay adedi artarken, şirketlerin piyasa değeri teorik olarak değişmiyor. Ancak bedelsiz oranının yüksek olması, özellikle likidite ve psikolojik etki açısından piyasada yakından takip ediliyor.

SPK onayıyla birlikte şirketlerin, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden hak kullanım tarihlerini ve teorik fiyatları açıklaması bekleniyor.