BofA analistlerine göre, altın rekor seviyelerde dolaşırken ve gümüş volatil hareketler sergilerken, platin fiyatları tarihsel ortalamaların oldukça altında seyrediyor. Bankanın hazırladığı son raporda, platinin mevcut piyasa değerinin gerçek potansiyelini yansıtmadığı ve önümüzdeki dönemde yüzde 100'e yakın bir getiri potansiyeli taşıdığı vurgulandı.

"DÜŞÜŞLER ALIM FIRSATI, HEDEF BÜYÜK"

Raporda en dikkat çeken ifade ise platinin olası geri çekilmelerde bile gücünü koruyacağı yönünde oldu. Analistler, "Fiyatlar kısa vadede düşse de, orta ve uzun vadeli projeksiyonlar platinin değerini ikiye katlayabileceğini gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.

Platini yüzde 100 yükseltecek 3 kritik faktör:

Yeşil Enerji Devrimi: Platin, hidrojen enerjisi ve yakıt hücreleri teknolojisinde vazgeçilmez bir bileşen. Yeşil dönüşüm hızlandıkça platine olan talep geometrik olarak artıyor.

Arz Krizi: Dünyanın en büyük üreticisi Güney Afrika'daki enerji sorunları ve maden operasyonlarındaki aksamalar, piyasada ciddi bir arz açığı yaratıyor.

Rasyo Analizi: Tarihsel olarak platin altından daha pahalı bir maden olmasına rağmen, şu an altının neredeyse yarı fiyatına işlem görüyor. BofA, bu makasın kapanmasının "kaçınılmaz" olduğunu belirtiyor.

UZMANLARDAN PORTFÖY UYARISI

Bank Of America, yatırımcıların sadece altın ve gümüşe odaklanarak emtia sepetindeki en büyük fırsatı kaçırabileceğine dikkat çekiyor. Analiz, platinin hem sanayi metali hem de kıymetli maden olma özelliği sayesinde hibrit bir güç sunduğunun altını çiziyor.

Editörün Notu: Bu içerik Bank of America'nın piyasa analizlerinden derlenmiştir ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.