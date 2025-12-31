Küresel emtia piyasalarında son haftalarda yaşanan sert dalgalanmaların ardından altın ve gümüş fiyatları yeniden toparlanma sinyali verdi. ABD’de faiz beklentileri, jeopolitik gerilimler ve merkez bankalarının rezerv politikaları, değerli metalleri yeniden yatırımcıların odağına taşıdı.

Özellikle son günlerde yaşanan hızlı satış dalgası sonrası, altın ve gümüşte tepki alımları dikkat çekti. Analistler, bu hareketin sadece teknik bir düzeltme olmadığını, aynı zamanda küresel ekonomik belirsizliklerin yeniden fiyatlandığını belirtiyor.

Piyasalarda “metal savaşı” olarak adlandırılan süreçte, yatırımcıların enflasyon, faiz ve jeopolitik risklere karşı güvenli liman arayışını sürdürdüğü vurgulanıyor. Gümüşte sanayi talebinin artması, altının ise merkez bankaları tarafından güçlü şekilde tutulması, iki metalin de önümüzdeki dönemde volatil kalabileceğine işaret ediyor.

Uzmanlar, kısa vadede dalgalanmaların sürebileceğini ancak orta vadede değerli metallere olan talebin zayıflamadığını ifade ediyor.