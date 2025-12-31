Yeni yılda vergi ve harç tutarlarına yapılacak artış oranlarına ilişkin beklenen düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Kararı ile maktu had ve tutarlarda yapılacak artışlar, enflasyon hedefiyle uyumlu hale getirilerek yeniden değerleme oranının altına çekildi.

ENFLASYON HEDEFİYLE UYUMLU ARTIŞ

Normal şartlarda her yıl olduğu gibi 2026 yılında da damga vergisi, motorlu taşıtlar vergisi ve çeşitli harçların yüzde 25,49 olarak belirlenen yeniden değerleme oranına göre güncellenmesi gerekiyordu. Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, geniş kesimleri ilgilendiren bu kalemlerdeki artış oranı yüzde 18,95 olarak sabitlendi.

BAKAN ŞİMŞEK: "VATANDAŞIMIZIN YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ AZALTTIK"

Karara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, düzenlemenin hem dezenflasyon sürecine katkı sağladığını hem de vatandaşın vergi yükünü hafiflettiğini belirtti. Bakan Şimşek, "Düzenlemeyle, geniş kesimlerin etkilendiği vergi ve harç ödemelerinde vatandaşımızın lehine olacak şekilde bir artış yapılmıştır. Bütçe imkanları çerçevesinde yükümlülükleri azaltırken maliye politikası ile dezenflasyon sürecine desteğimizi sürdürüyoruz" dedi.

MATRAH VE İSTİSNALARDA TAM ORAN UYGULANACAK

Düzenlemenin dikkat çeken bir diğer noktası ise vergi dilimleri ve istisnalar oldu. Vatandaşın lehine olacak şekilde; gelir vergisi ve değerli konut vergisi tarifeleri ile veraset ve intikal vergisi maktu istisna miktarları, yüzde 25,49 olan yeniden değerleme oranında artırıldı. Bu sayede vergi matrahlarının daha yüksek seviyelere çekilmesi ve vatandaşın daha geç üst vergi dilimine girmesi hedefleniyor.

Yeni düzenleme kapsamında, motorlu taşıtlar vergisi, damga vergisi ve yurt dışına çıkış harcı gibi kalemlerdeki artışlar 1 Ocak 2026 itibarıyla yüzde 18,95 üzerinden hesaplanarak yürürlüğe girecek.