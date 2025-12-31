Buna göre, Türkiye'nin ham çelik üretimi, kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10 artışla 3,3 milyon ton oldu. Ocak-kasım döneminde üretim yüzde 2 artışla 34,6 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

Nihai mamul tüketimi, söz konusu ayda 2024'ün aynı ayına kıyasla yüzde 0,5 artışla 3,7 milyon tona ulaştı. Ocak-kasım döneminde ise nihai mamul tüketimi yüzde 2,4 artışla 35,9 milyon tona çıktı.

ÇELİK ÜRÜNLERİ İHRACATI ARTTI

Çelik ürünleri ihracatı, kasımda 2024'ün aynı ayına göre miktar yönünden yüzde 22,2 artışla 1,2 milyon ton, değer yönünden yüzde 9,8 artışla 774,8 milyon dolar oldu.

Ocak-kasım döneminde çelik ürünleri ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla miktar yönünden yüzde 13,3 artışla 13,7 milyon tona, değer yönünden yüzde 4,5 artışla 9,3 milyar dolara çıktı.

Çelik ürünleri ithalatı, söz konusu ayda miktar bazında yüzde 3,5 azalışla 1,7 milyon tona, değer bazında yüzde 5,2 azalışla 1,1 milyar dolara geriledi.

Ocak-kasım döneminde ise ithalat miktar yönünden yüzde 11,8 artışla 17,4 milyon ton, değer yönünden yüzde 0,9 artışla 12,1 milyar dolar oldu.

Geçen yılın ocak-kasım döneminde yüzde 74,1 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, bu yılın aynı döneminde yüzde 76,8 seviyesine yükseldi.

SKDM'NİN ETKİLERİ VURGUSU

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen TÇÜD Genel Sekreteri Veysel Yayan, küresel çelik kapasite fazlası oluşumunda en büyük pay sahibi olan Çin'in ihracatını artırmaya devam ettiğini bildirdi.

Çin kaynaklı ihracat baskısının kısa vadede hafiflemeyeceği düşüncesini belirten Yayan, AB Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'na (SKDM) ilişkin de şunları kaydetti:

"2026 yılına girilirken ithalat baskısının yanı sıra Avrupa Birliği Komisyonunun yılın ikinci yarısında yürürlüğe koymayı öngördüğü yeni korunma tedbirlerinin çelik sektörümüzün ihracatı üzerinde büyük tahribat oluşturmasından endişe duyulmaktadır. AB Komisyonu, teklif ettiği yeni korunma önlemine ek olarak 1 Ocak 2026'da resmen yürürlüğe girecek ve başlangıçta çelik, alüminyum, çimento, gübre ve elektrik olmak üzere 5 sektörü kapsayan SKDM'nin kapsamını türev ürünleri de içerecek şekilde genişletmeyi planlamaktadır. Serbest ticareti büyük ölçüde durdurma noktasına getiren yaklaşımlara karşı mütekabiliyet esasları çerçevesinde önlem alınması, çelik sektörümüz açısından hayati önem taşımaktadır."

