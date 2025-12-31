Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.'nin halka arz süreci tamamlanmıştı. şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem göreceği tarih netleşti. Buna göre Arf Bio payları, 5 Ocak 2026 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar'da yatırımcılarla buluşacak.

Formül Plastik Ne Zaman Halka Arz Olacak? Kaç Lot Verir?

Borsa İstanbul tarafından yapılan açıklamada, Arf Bio'nun 182 milyon 837 bin 401 TL nominal sermayesinin kotasyon yönergesi kapsamında kota alındığı bildirildi.

BORSA HAKKINDA GÖRÜŞ VE YORUMLAR İÇİN FORUM SAYFASINA TIKLAYINIZ.

ANA PAZAR'DA 19.50 TL'DEN İŞLEM GÖRECEK

Halka arz edilen 47 milyon TL nominal değerli paylar, Ana Pazar’da 19,50 TL baz fiyat üzerinden işlem görecek.

Z GYO Ne Zaman Halka Arz Olacak? Kaç Lot Verir?

Şirket payları, ARFYE.E işlem kodu ile sürekli işlem yöntemi kapsamında alınıp satılacak. Böylece Arf Bio hisseleri, Borsa İstanbul'daki diğer paylarla aynı işlem esasları çerçevesinde işlem görecek.