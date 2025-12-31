Milyonlarca Borsa İstanbul yatırımcısının yakından takip ettiği Arf Bio (ARFYE) Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.'nin halka arzında yeni bir gelişme yaşandı. 25-26 Aralık tarihlerinde talep toplanan halka arza 521 bin 386 yatırımcı katılmıştı. ARFYE'nin Borsa İstanbul Ana Pazar'da ne zaman ve kaç TL'den işlem göreceği belli oldu. İşte detaylar...
Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.'nin halka arz süreci tamamlanmıştı. şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem göreceği tarih netleşti. Buna göre Arf Bio payları, 5 Ocak 2026 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar'da yatırımcılarla buluşacak.
Borsa İstanbul tarafından yapılan açıklamada, Arf Bio'nun 182 milyon 837 bin 401 TL nominal sermayesinin kotasyon yönergesi kapsamında kota alındığı bildirildi.
ANA PAZAR'DA 19.50 TL'DEN İŞLEM GÖRECEK
Halka arz edilen 47 milyon TL nominal değerli paylar, Ana Pazar’da 19,50 TL baz fiyat üzerinden işlem görecek.
Şirket payları, ARFYE.E işlem kodu ile sürekli işlem yöntemi kapsamında alınıp satılacak. Böylece Arf Bio hisseleri, Borsa İstanbul'daki diğer paylarla aynı işlem esasları çerçevesinde işlem görecek.