Aralık ayının ilk haftasında 500 TL seviyesinde işlem gören SMRVA hisselerinin aylık bazda kaybı yüzde 74,30 oldu. 8 Aralık’tan bu yana düşüşe geçen hisseler 127,80 TL’ye kadar geriledi.

Yeni yıl haftasını ikinci işlem gününde de taban olan hisseler yüzde 10’luk kayıpla 127,8 TL’ye kadar geriledi.

SMRVA hisseleri dün kapanışı 208 TL’den yapmıştı. Hisselerin haftalık bazda kaybı yüzde 30’a dayandı.

484,4 MİLYON TL'LİK ALACAK PORTFÖYÜNÜN DEVİR VE TEMLİK İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Sümer Varlık Yönetimi (SMRVA), dün AKBANK T.A.Ş. tarafından gerçekleştirilen ihale sonucunda kazandığı yaklaşık 484,4 milyon TL büyüklüğündeki alacak portföyünün devir ve temlik işlemlerini başarıyla tamamladı.

Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yaptığı açıklamada, 17 Aralık 2025 tarihinde Akbank T.A.Ş. tarafından düzenlenen "tahsili gecikmiş alacak" ihalesine katıldığını hatırlattı.

Söz konusu ihalede, toplamda 484.361.825 TL anapara büyüklüğüne sahip iki adet bireysel portföy için en yüksek teklifi vererek ihaleyi kazandığı bildirilmişti.

TAHSİLAT SÜRECİ BAŞLADI

29 Aralık 2025 tarihi itibarıyla tüm devir ve temlik işlemlerinin resmi olarak tamamlandığı belirtildi. Şirket, satın alınan bu yüksek hacimli alacak portföyünü aynı tarih itibarıyla kendi tahsilat süreçlerine dahil ettiğini duyurdu.

