Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,1 artarak 1 milyar 867 milyon 943 bin 255 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 09.00-14.00, 17.00 ve 18.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük 04.00'te 1800 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 905 lira 65 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 972 lira 11 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1719 lira 98 kuruş olarak kayıtlara geçti.

(AA)