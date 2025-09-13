Borsa İstanbul’da işlem gören spor kulüplerinin 2025 yılı ilk yarısına ait finansal tabloları açıklandı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’un bilanço sonuçları, kulüplerin mali yapılarındaki kırılganlığı bir kez daha ortaya koyarken, borç ve özsermaye dengesi açısından en dikkat çeken kulüp Fenerbahçe oldu.

FENERBAHÇE POZİTİF AYRIŞTI

Fenerbahçe Futbol A.Ş., yaklaşık 6,8 milyar TL net borç ile dört büyükler arasında en düşük borca sahip kulüp konumunda. Sarı-lacivertlilerin asıl farkı ise özsermaye tarafında ortaya çıkıyor. Fenerbahçe yaklaşık 400 milyon TL seviyesindeki pozitif özsermayesiyle borsada işlem gören spor şirketleri arasında sermaye erozyonuna uğramayan tek kulüp oldu.

GALATASARAY’DA YÜKSEK BORÇ VE SERMAYE KAYBI

Galatasaray Sportif A.Ş. ise 9,6 milyar TL net borçla listenin zirvesinde yer aldı. Ancak daha çarpıcı olan nokta, kulübün özsermayesinin –2,7 milyar TL seviyesinde bulunması. Bu durum, Galatasaray’ın mali yapısında ciddi bir sermaye kaybı yaşandığını ortaya koyuyor.

BEŞİKTAŞ’TA REKOR NEGATİF ÖZSERMAYE

Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş., 8,1 milyar TL net borç açıkladı. Siyah-beyazlı şirketin özsermayesi –3,1 milyar TL ile dört kulüp arasında en düşük seviyeye geriledi. Beşiktaş’ın tabloya yansıyan bu yapısı, borç yükü kadar sermaye kaybının da yatırımcı açısından büyük bir risk oluşturduğunu gösteriyor.

TRABZONSPOR DA SERMAYE KAYBINDA

Trabzonspor Sportif A.Ş. ise yaklaşık 7,2 milyar TL net borçla açıklandı. Bordo-mavili kulübün özsermayesi –2,2 milyar TL seviyesinde bulunuyor. Böylece Trabzonspor da Galatasaray ve Beşiktaş gibi negatif özsermayeye sahip kulüpler arasında yer aldı.

Açıklanan veriler, dört büyük kulübün mali açıdan zor bir dönemden geçtiğini bir kez daha ortaya koyuyor. Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor yüksek borç yükleri ve negatif özsermayeleriyle dikkat çekerken, yalnızca Fenerbahçe görece daha sağlam bilançosu sayesinde ayrışıyor. Bu tablo, spor kulüplerinde sportif başarıların ötesinde mali disiplinin önemini net şekilde gözler önüne seriyor.