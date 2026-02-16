Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) 7 Ocak’ta yürürlüğe giren düzenleme sonrası ilk veriler sistemde “yavaşlama” sinyali verdi. Devlet katkısı oranının %30’dan %20’ye düşürülmesinin ardından sözleşme sayısındaki artış devam etti ancak büyüme hızı önceki döneme kıyasla zayıfladı.

Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) verilerine göre toplam BES sözleşme sayısı artış trendini korurken, artış eğrisinde belirgin bir yataylaşma dikkat çekiyor. Bu durum, sistemden çıkanlar ve emekli olanların sayısının yeni gönüllü girişlere yaklaşmaya başladığını gösteriyor.

Artış sürüyor ama ivme kaybı var

Ocak sonrası dönemde sistemdeki toplam sözleşme sayısı negatife dönmedi. Ancak özellikle gönüllü bireysel katılım tarafında artışın hız kestiği görülüyor. Yeni katılımcı sayısı hâlâ çıkışlardan fazla olsa da aradaki fark önceki aylara kıyasla belirgin şekilde daralmış durumda.

Bu tablo, “mevcut sözleşmemi kapatayım mı?” sorusunun sistem genelinde sınırlı bir çıkış yarattığını, ancak yeni katılım iştahını zayıflattığını ortaya koyuyor. Başka bir ifadeyle BES büyümeye devam ediyor fakat momentum kaybı yaşanıyor.

Katkı payı ödemelerinde net düşüş yok

Haftalık katkı payı ödemeleri incelendiğinde ise henüz belirgin bir gerileme trendi oluşmuş değil. Ödemeler haftalık bazda dalgalı seyretse de sistem genelinde katkı payı akışında güçlü bir düşüşe işaret eden net bir veri bulunmuyor.

Bu durum, mevcut katılımcıların sistemde kalmaya devam ettiğini ancak yeni girişlerin sınırlanması nedeniyle büyümenin yavaşladığını gösteriyor.

Gönüllü BES tarafında da benzer tablo

EGM verilerinde “toplam BES” ile “şirket BES’leri” arasındaki fark gönüllü bireysel katılımı gösteriyor. Bu segmentte de sözleşme sayısı negatife dönmemiş olsa da belirgin bir durgunluk dikkat çekiyor.

Son veriler özetle şunu ortaya koyuyor:

Sistemden çıkanlar + emekli olanlar ≈ yeni gönüllü girişler.

Bu DENGE korunabildiği sürece BES toplam büyüklüğünü koruyabilir. Ancak yeni katılımlarda kalıcı bir zayıflama olması halinde önümüzdeki aylarda büyüme hızındaki düşüş daha belirgin hale gelebilir.