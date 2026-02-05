Küresel piyasalarda "güvenli liman" ve "endüstriyel metal" kimliğiyle son dönemin en çok konuşulan varlığı olan gümüşte sular durulmuyor. Ocak ayında 120 dolar seviyelerini zorlayarak tarihi bir ralli yapan gümüş, Şubat ayının ilk haftasında sert bir geri çekilme yaşadı. Yatırımcılar "Gümüşteki bu düşüş bir alım fırsatı mı, yoksa büyük bir çöküşün başlangıcı mı?" sorusuna yanıt ararken, Avrupa’nın finans devlerinden BBVA beklenen raporunu yayınladı.

BBVA Raporu: "Fiyatlar DENGE Arayışında"

BBVA stratejistleri tarafından hazırlanan raporda, gümüş piyasasındaki son dalgalanmanın makroekonomik temellerden ziyade, aşırı alım sonrası gelen kar realizasyonlarından kaynaklandığı belirtildi.

Rapordan öne çıkan kritik başlıklar:



Volatilite Uyarısı: Gümüşün altınla kıyaslandığında çok daha yüksek bir oynaklığa (volatilite) sahip olduğu, son düşüşün bu karakterin bir sonucu olduğu vurgulandı.

Destek Seviyeleri: Analistler, 70 dolar seviyesinin gümüş için psikolojik ve teknik bir "dip" noktası olabileceğine işaret ediyor.

Endüstriyel Talep Güçlü: Raporda, güneş panelleri ve elektrikli araç üretimindeki gümüş ihtiyacının 2026 boyunca artarak devam edeceği, bu durumun uzun vadede fiyatları destekleyeceği belirtildi.

Düşüş Sürecek mi?

BBVA raporuna göre, gümüşün kısa vadede 75-82 dolar bandında konsolide olması (yatay seyretmesi) bekleniyor. Ancak Fed’in faiz politikalarındaki "şahin" duruşun devam etmesi halinde, ons fiyatında 70 dolara doğru iğne atmaların görülebileceği, bunun ise uzun vadeli yatırımcılar için stratejik bir giriş noktası olabileceği ifade ediliyor.