Değerli metaller dünyasında tüm dikkatler gümüşe çevrildi. Ocak ayında 120 dolar bandını test ederek tarihi zirvesini yenileyen gümüş için küresel devlerden "agresif" tahminler gelmeye devam ediyor. Son olarak Citigroup analistleri, piyasayı heyecanlandıran o raporu paylaştı.

Citigroup: "Gümüş, Steroidli Altın Gibi Davranıyor"

Citi stratejistlerine göre gümüş, mevcut rallisinde altından çok daha güçlü bir ivme sergiliyor. Banka, özellikle Çin’den gelen yoğun fiziki talep ve ABD dolarındaki zayıflıkla birlikte gümüşün kısa vadede 150 dolara fırlayacağını öngörüyor. Analistler, altın-gümüş rasyosunun 2011 seviyelerine dönmesi durumunda 160-170 dolarlık bir fiyatın dahi masada olduğunu belirtiyor.

Sadece Spekülasyon Değil: 5 Yıllık Arz Açığı

Bu devasa hedeflerin arkasında yatan temel dinamikler ise oldukça sağlam bir zemine oturuyor:

Yapısal Arz Açığı: Gümüş piyasası üst üste 5. yılında da yapısal arz açığı vermeye devam ediyor.

Endüstriyel Patlama: Güneş panelleri, elektrikli araçlar ve AI veri merkezlerinden gelen talep, maden üretiminin çok üzerinde seyrediyor.

Teknik Kırılma: 13 yıldır aşılamayan 50-54 dolar direncinin kırılması, gümüşü teknik olarak ucu açık bir yükseliş trendine soktu.

2026 Gümüş Projeksiyonu: Kim, Ne Bekliyor?

7 Şubat 2026 Teknik Seviye Tablosu:

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

Gümüş gerçekten 150 dolar olur mu?

Citigroup ve bazı teknik analistler, mevcut fiziki kıtlık ve sermaye akışları devam ederse bu seviyenin 3 ay içinde görülebileceğini savunuyor.

Altın mı gümüş mü daha avantajlı?

Raporlar, gümüşün altına göre çok daha oynak (volatil) olduğunu ancak ralli dönemlerinde altını geride bırakma potansiyelinin daha yüksek olduğunu vurguluyor.

*YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR: Bu haber uluslararası yatırım bankalarının 2026 yılı raporlarından derlenmiş olup kesinlik içermez.