Türkiye genelinde döner fiyatları ortalama 200 lira seviyesindeyken, Kilis’te 30 liradan satılan tavuk döner dikkat çekiyor. Bazı kentlerdeki bazı işletmelerde ayran fiyatının 35-50 lira arasında değiştiği belirtilirken, Kilis’te dönerin içecekten daha uygun olması vatandaşların ilgisini çekiyor.

Türkiye genelinde döner fiyatları ortalama 200 lira seviyelerine ulaşırken, Kilis’te 30 liraya satılan tavuk döner dikkat çekiyor. Kentte uzun yıllardır döner ustalığı yapan Ali Karabalık, fiyat politikasını ve maliyet hesabını anlattı.

"80 GRAM PİŞMİŞ TAVUĞUN MALİYETİ BİZE 12 LİRA’’

1994 yılından bu yana döner sektöründe olduğunu belirten Karabalık, dürümde 80 gram pişmiş tavuk kullandıklarını söyledi. Karabalık, "80 gram pişmiş tavuğun maliyeti bize 12 lira. Ekmeği 6 lira, salatası 2 lira. Toplamda 20 lira yapıyor. Vergi, elektrik, Bağ-Kur gibi diğer giderlerle birlikte dürüm başına yaklaşık 5 lira masraf daha ekleniyor. Dürüm başına ortalama 5 lira kar kalıyor" dedi.

"SÜRÜM YAPARSAN BU İŞTE KAZANIRSIN"

"Sürüm yaparsan bu işte kazanırsın" diyen Karabalık, "Şartlar el verdikçe vatandaş yesin diye tüm imkanlarımızı zorluyoruz. 10 bin kazanacağına 3 bin kazan ama şükret. Önümüz Ramazan. Ramazan boyunca kurtarırsa 30 lira sabit kalacak. Şartlar uyarsa yine 30 liradan devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

AYRAN 50 LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

Serbest piyasa şartlarına da değinen Karabalık, fiyatların işletmelerin maliyet ve tercihine göre değiştiğini belirtti. Ayran fiyatlarına da dikkat çeken Karabalık, kendi işletmesinde ayranın 15 liradan satıldığını, bazı yerlerde ise 25, 35 hatta 50 liraya kadar çıktığını söyledi.

İÇECEKLERDEN DAHA UYGUN

Öte yandan müşteriler, 2026 yılına göre 30 liralık dönerin hem lezzetli hem de içecek fiyatlarına kıyasla daha uygun diye ifade etti.