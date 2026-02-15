TBMM, önümüzdeki hafta hem komisyon hem Genel Kurul çalışmalarıyla yoğun bir mesai yapacak. Çözüm süreci kapsamında kurulan "Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu"nun ortak raporunun tamamlanması için kapsamlı çalışmalar yürütülecek.

Numan Kurtulmuş, rapor yazım sürecinde görev alan isimlere taslak metni iletti. Taslak; AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya'ya gönderildi.

Taslağın, partilerin yetkili kurullarında ele alındıktan sonra ortak rapor haline getirilmesi planlanıyor. Kurtulmuş ayrıca, grubu bulunmayan ancak komisyonda yer alan; Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık ve HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile de görüşerek görüşlerini alacak. Görüşmelerin ardından komisyonun ortak taslak için toplanması bekleniyor.

GENEL KURUL'DA MİLLİ PARKLAR TEKLİFİ

Genel Kurul'da bu hafta, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda kabul edilen Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı KHK'da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.

Teklife göre; milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanlarında uzun devreli gelişme planları Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanacak veya hazırlattırılacak. Nesli tehlike altında olan türlerin korunmasına yönelik denetim yetkisi güçlendirilecek.

İNTİFA SÜRESİ 49 YIL, 99 YILA KADAR UZATILABİLECEK

Milli park ve tabiat parklarında kamu yararı şartıyla turistik tesislere izin verilebilecek. Bu kapsamda tesisler için intifa hakkı süresi 49 yılı geçemeyecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başarılı olduğu belgelenen işletmeler için bu süre, rayiç bedel üzerinden 99 yıla kadar uzatılabilecek.

Planlara aykırı yapılaşma ve doğaya zarar veren fiiller için 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası öngörülüyor. Milli park giriş ücretlerini Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü belirleyecek; izinsiz giriş yapanlara giriş ücretinin 14 katı idari para cezası uygulanacak.

İstanbul Barosu Çevre KENT ve İmar Hukuku Komisyonu, teklifin korunan alanların turizm ve ekonomik faaliyetlere açılmasına zemin hazırlayabileceğini savundu. Tarım ve Orman Bakanlığı ise iddiaların gerçeği yansıtmadığını, düzenlemenin korunan alanların sürdürülebilirliğini güçlendirmeyi amaçladığını açıkladı.

KOMİSYONLARDA YOĞUN PROGRAM

Suça Sürüklenen Çocuklar Araştırma Komisyonu'nda 17 Şubat Salı günü İnternet Kafeciler Esnaf Odaları ile Hazar Derneği yetkilileri sunum yapacak.

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nda çarşamba günü Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu bilgilendirme yapacak.

Dilekçe Komisyonu ise geçen hafta Genel Kurul'daki yemin töreninde yaşanan kavga nedeniyle ertelenen toplantısını gerçekleştirecek. Salı ve çarşamba günleri ayrıca partilerin grup toplantıları yapılacak.