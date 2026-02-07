Meriç Nehri’nin taşması sonucu özellikle Bosnaköy mevkisinde bulunan çiftlikler, bağ evleri ve ekili tarım arazileri suyla kaplandı.

Nehir çevresindeki su seviyesinin hızla yükselmesi bölgede yaşayan vatandaşları zor durumda bıraktı.

Büyük mağduriyet yaşayan vatandaşlar, mülklerini koruyabilmek için önlem almaya çalıştı. Bağ evlerinde bulunan eşyalar güvenli alanlara taşınırken, çiftlik sahipleri de mahsur kalan hayvanlarını tahliye edebilmek için yoğun çaba harcadı.

Su seviyesinin yer yer binaların giriş katlarına kadar ulaştığı bölgede ulaşımın traktörler yardımıyla sağlandığı öğrenildi. Bölgedeki taşkın ve su seviyeleri yetkililer tarafından yakından takip ediliyor.

Arazi, çiftlikleri ve hayvanları sular altında kalan vatandaşlar zor durumda olduklarını belirtti.