Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO'nun bu yılki en geniş kapsamlı tatbikatı olan Steadfast Dart-26 kapsamında Çorlu Hava Meydan Komutanlığından çıkış yapan ilk uçağın, Almanya Wunstorf Havaalanı'na ulaştığını bildirdi.

Bakanlığın, NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Steadfast Dart-26 Tatbikatı kapsamında Çorlu Hava Meydan Komutanlığından çıkış yapan ilk uçağımız, Almanya Wunstorf Havaalanı'na ulaştı." ifadesi kullanıldı. Paylaşımda, intikale ilişkin görüntüler de yer aldı.

MSB den Almanya da düzenlenecek tatbikata ilişkin açıklama geldi 1

NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığınca 8-20 Şubat'ta Almanya'da düzenlenecek ve NATO'nun bu yılki en geniş kapsamlı tatbikatı olan Steadfast Dart-26'ya, Türk Silahlı Kuvvetleri, kara ve deniz unsurlarından oluşan yaklaşık 2 bin kişilik bir kuvvet ile katılım sağlayacak.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Seda Emir tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
PARTNERAltın mı? Bitcoin mi? Dev banka "Daha cazip..."diyerek tarafını seçtiAltın mı? Bitcoin mi? Dev banka "Daha cazip..."diyerek tarafını seçti
PARTNERBahis baronlarına kripto darbesi: Tether ve Türk makamlarından 500 milyon dolarlık dev operasyonBahis baronlarına kripto darbesi: Tether ve Türk makamlarından 500 milyon dolarlık dev operasyon