Bakanlığın, NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Steadfast Dart-26 Tatbikatı kapsamında Çorlu Hava Meydan Komutanlığından çıkış yapan ilk uçağımız, Almanya Wunstorf Havaalanı'na ulaştı." ifadesi kullanıldı. Paylaşımda, intikale ilişkin görüntüler de yer aldı.

NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığınca 8-20 Şubat'ta Almanya'da düzenlenecek ve NATO'nun bu yılki en geniş kapsamlı tatbikatı olan Steadfast Dart-26'ya, Türk Silahlı Kuvvetleri, kara ve deniz unsurlarından oluşan yaklaşık 2 bin kişilik bir kuvvet ile katılım sağlayacak.