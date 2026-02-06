Ocak ayında ulaştığı 121,7 dolarlık tarihi zirvenin ardından gümüşte satış baskısı hız kesmiyor. Sabah saatlerinde 65 doların altını test eden gümüş, böylece son 1,5 ayın en düşük seviyesine geriledi. Geçen hafta yüzde 18'lik bir kayıpla son 15 yılın en kötü haftalık performansını sergileyen emtia, bu haftayı da yüzde 16'lık bir düşüşle kapatmaya hazırlanıyor.

SATIŞLARI NE TETİKLEDİ?

Uzmanlara göre gümüşteki bu "serbest düşüşün" arkasında birkaç temel faktör bulunuyor:

Fed Beklentileri: ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed başkanlığı için daha "şahin" (az güvercin) bir isim olan Kevin Warsh'ı gündeme getirmesi doları güçlendirirken, gümüş üzerindeki baskıyı artırdı.

Jeopolitik Yumuşama: ABD ve İran arasındaki gerilimin Umman’daki görüşmelerle geçici olarak soğuması, "güvenli liman" talebinin azalmasına neden oldu.

Risk İştahında Azalma: Küresel pay piyasaları ve kripto varlıklardaki genel satış dalgası, yatırımcıların gümüş gibi oynaklığı yüksek metallerden kaçmasına yol açtı.

JP MORGAN’DAN 2026 ÖNGÖRÜSÜ

Dünyanın önde gelen yatırım bankalarından JP Morgan, yayımladığı analiz notunda kısa vadede 75-80 dolar bandında bir taban oluşabileceğini öngörürken, 2026 yılı genelinde fiyatların yeniden 90 dolar seviyelerine toparlanabileceği tahmininde bulundu.