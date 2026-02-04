2026 yılının ilk haftaları, gümüş yatırımcısı için tam bir adrenalin fırtınasına dönüştü. 29 Ocak’ta 121,70 dolar seviyesine ulaşarak tüm zamanların nominal rekorunu kıran ons gümüş, şubat ayının ilk günlerinde adeta "serbest düşüşe" geçerek 75 dolara kadar geriledi. Ancak 4 Şubat itibarıyla gelen %10’luk hızlı toparlanma, piyasalarda "sessiz çığlık" olarak yorumlanan yeni bir hareketi tetikledi.

121 Dolar: Bir Köpük mü, Bir Eşik mi?

Piyasa analistleri ikiye bölünmüş durumda. Bir kesim, 121 doların jeopolitik gerilimler ve spekülatif alımlarla oluşmuş bir "köpük" olduğunu savunurken; Bank of America ve LiteFinance gibi devlerin analistleri, gümüşün endüstriyel kıtlık nedeniyle 140 - 300 dolar bandına giden bir yolun başında olduğunu iddia ediyor.

Sanayi Talebi: Güneş panelleri ve elektrikli araç bataryalarındaki gümüş ihtiyacı, 2026’da arz açığını zirveye taşıdı.

Fiziki Kuyruklar: Hanoi'den İstanbul'a kadar kuyumcuların önünde gece yarısı gümüş sırasına giren yatırımcılar, talebin sadece dijital ekranlarda değil, sokakta da diri olduğunu gösteriyor.

"Düzeltme Bitti, Toparlanma Başladı"

Pazartesi günü yaşanan sert satışların ardından gümüş bugün yeniden 90 dolar sınırına dayandı. Gram gümüş tarafında ise 125 TL seviyeleri, yatırımcı için kritik bir psikolojik destek noktası haline gelmiş durumda. Uzmanlara göre 116 TL üzerindeki her kapanış, 121 dolarlık zirvenin tekrar test edileceğinin sinyali.

Stratejik Görünüm: Ayı mı, Boğa mı?

Yatırımcılar için şu anki tablo hem bir fırsat hem de büyük bir risk barındırıyor:

İyimser Senaryo: Dolar endeksindeki zayıflama devam ederse, gümüşün "sessiz çığlığı" yıl sonunda 150 doları bulabilir.

Temkinli Senaryo: Fed’in faiz politikalarındaki sertleşme, gümüşü 70 dolar bandına geri çekebilir.

Gümüş, 121 dolarla sadece bir kapıyı araladı. Uzmanlar, "Gümüşün asıl şovunu henüz izlemedik," diyerek 2026’nın "Gümüş Yılı" olmaya aday olduğunu vurguluyor.