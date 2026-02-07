Türkiye İş Bankası, 2025 yılında toplam 67,4 milyar TL düzeyinde net kâr elde ederken, özkaynak büyüklüğünü 428 milyar TL’ye, aktif büyüklüğünü 4,6 trilyon TL’ye yükseltti.

2025 yılsonu itibarıyla bankanın ekonomiye sağladığı kaynak tutarı 2,4 trilyon TL’si nakdi, 896,6 milyar TL’si gayrinakdi krediler olmak üzere 3,3 trilyon TL’ye yükseldi. Güçlü sermaye yapısını koruyan bankanın sermaye yeterlilik oranı yüzde 18,5 seviyesinde gerçekleşti.

Yaygın fiziksel ve dijital dağıtım ağı ile tasarruf sahiplerinin öncelikli tercihlerinden biri olmaya devam eden İş Bankası’nın toplam mevduat hacmi 2025 yılı sonunda 3,1 trilyon TL’ye ulaştı.

Yapılan açıklamaya göre banka 2026 yılının ilk ayında uluslararası piyasalarda Türkiye’den yapılan ilk sermaye nitelikli ihraç olma özelliğini taşıyan başarılı bir Eurotahvil ihracı gerçekleştirdi.

Uluslararası yatırımcıların Türkiye’ye ve bankaya duyduğu güveni teyit eden bu katkı sermaye nitelikli işlem, 500 milyon ABD doları tutarında, 11 yıl vadeli ve altıncı yılda erken geri ödeme opsiyonlu olarak yapıldı ve geniş bir coğrafyaya yayılan farklı yatırımcı gruplarından güçlü talep gördü. Ayrıca, banka sürdürülebilir finansman alanındaki öncü rolüyle uluslararası piyasalarda ilk MAVI tahvil ihracını da gerçekleştirdi. 50 milyon ABD doları tutarında, 5 yıl vadeli ihraçtan sağlanan kaynak ile denizlerin ve su kaynaklarının korunmasına ve biyoçeşitliliğin artırılmasına destek sunulacak.

"2025’TE DE EKONOMİNİN STRATEJİK ALANLARINI DESTEKLEMEYE DEVAM ETTİK"

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, 2025 yılsonu finansal sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde, ikinci yüzyılının ilk yılını da başarılı bir performansla geride bırakan bankanın yeşil dönüşüm, yapay zeka ve girişimcilik alanındaki faaliyetleri, yeni nesil iştirakleri, kültür-sanat, çevre ve eğitim odaklı projeleriyle ekonominin ve toplumsal yaşamın stratejik alanlarını desteklemeye devam ettiğini belirtti.

Geleceğin Bankası vizyonuyla ulusal ve uluslararası ekonomiye uzun vadeli değer oluşturma sorumluluğunu yerine getirme konusundaki kararlılıklarını vurgulayan Hakan Aran, "Finansal açıdan oluşturacağımız sinerjiyi, özellikle ikinci yüzyılımızda en geniş coğrafyada en fazla müşteriye dokunan bankalardan biri olma hedefimiz için önemsiyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz her coğrafyada ve her alandaki oyuncuları yol arkadaşı olarak görüyor ve tesis ettiğimiz iş birliktelikleri ile küresel ölçekte de fark oluşturacağımızın, global bir oyuncu olabileceğimizin farkındalığıyla hareket ediyoruz" diye konuştu.

Aynı zamanda afet durumlarında deniz üzerinde kesintisiz hizmet vererek bankacılık işlemlerinin sürdürülmesini hedefleyen ve geçtiğimiz yıl sonunda hayata geçirilen İş Vapur projesine de değinen Aran, "İş Vapur, Bankamızın kurulduğu ilk yıllarda kuruluş yıl dönümünü kutladığı, bu anlamda Banka tarihinde özel bir yeri olan Şirket-i Hayriye filosundaki 66 numaralı Boğaziçi Vapuru’ndan ilham alınarak sıfırdan inşa edilmesiyle de özel bir önem taşıyor. İş Vapur ile karayolu erişiminin kısıtlanabileceği deprem ve başka afet durumlarında denizden gezici hizmet vererek bankacılık hizmetlerinin mümkün olduğunca kesintisiz devamını sağlamayı hedefledik. Normal zamanlarda ise yeni nesil bir deneyim ile şube olarak işlev görecek olan İş Vapur’u, olağanüstü durumlarda yiyecek, barınma imkanı sunabilecek şekilde tasarladık" dedi.