Eskişehir 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada bir kiracı, kira bedellerini ev sahibine elden ödediğini ve buna şahitlik edecek tanıkları olduğunu iddia etmişti. Yerel mahkeme, tanık beyanlarını yeterli bularak davanın kiracı lehine sonuçlanmasına ve icra takibinin durdurulmasına hükmetti. Ancak Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, bu kararı hukuka aykırı bularak bozdu. Yüksek Mahkeme, kiranın ödendiğinin ispat yükünün tamamen kiracıda olduğunu ve bunun ancak "kesin delil" ile kanıtlanabileceğini vurguladı.

Neden Tanık Dinlenemez? "Senetle İspat" Zorunluluğu

Kararın temel dayanağı, yıllık kira toplamının "senetle ispat sınırı"nın üzerinde olmasıdır. Yargıtay ilkesine göre: Eğer ortada yazılı bir kira sözleşmesi varsa ve yıllık kira tutarı yasal sınırı aşıyorsa,

Ödemenin yapıldığına dair tanık dinlenemez; mutlaka banka dekontu veya ev sahibinin imzalı makbuzu şarttır.

Kiracı İki Kez Ödeme Yapmak Zorunda Kalabilir!

Bu karar şu anlama geliyor: Ev sahibine kirayı elden verip makbuz almayan bir kiracı, ev sahibi "ödenmedi" diyerek icra takibi başlattığında mahkemede şahit gösterse dahi kendini savunamayacak. Bu durumda kiracı, elden verdiği kirayı mahkeme ve icra kanalıyla ikinci kez ödemek ve muhtemelen evini tahliye etmek zorunda kalacak.