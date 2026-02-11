Şişecam (SISE), 2025 yılı 4. çeyrek bilanço sonuçlarını 16 Şubat 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlayacağını duyurdu.
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (SISE), 2025 yılına ilişkin finansal sonuç açıklama takvimini Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurdu. Şirket, 2025'in son çeyreğini de içeren 12 aylık konsolide finansal tablolarını 16 Şubat 2026 tarihinde kamuoyuyla paylaşacak.
ŞİŞECAM'IN 2025 FİNANSAL SONUÇ TAKVİMİ
1. çeyrek: 9 Mayıs 2025
2. çeyrek: 15 Ağustos 2025
3. çeyrek: 7 Kasım 2025
Yıllık (12 aylık): 16 Şubat 2026