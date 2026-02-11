Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Grup Toplantısı'nda depremzedelerle ilgili "Depremden etkilenen 11 ilimizdeki vatandaşlarımız faizsiz fiyatla evlerine kavuşacak, 455 bin konutun altyapı bedelini biz karşılıyoruz" ifadelerini kullandı. Ayrıca vatandaşın teslim aldıktan iki yıl sonra ödemeye başlayacağı, 18 yıl aynı fiyatla ödeme yapacağını bildirdi.

"KÖY EVLERİNDE MALİYETTEN YÜZDE 50 İNDİRİM"

Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, "(Deprem konutları) 3 artı 1 konutlarımız için ayda 8 bin 750 lira taksit ödenecek. Bu fiyat 18 yıl boyunca sabit, yani faizsiz olacak. Peşin ödemek isteyen olursa Meclis'te düzenleme yapacağız. 484 bin liradan, neredeyse dörtte biri fiyatına vatandaşlarımız evleri alabilecek." dedi.

Erdoğan, "Köy evlerinde maliyetten yüzde 50 indirim yapacağız. Ödeme 18 yıl, 8 bin 100 lira taksitle olacak. İsteyen 448 bin liradan peşin alabilecek." ifadelerini kullandı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar...

"Suriye'nin istikrara, huzura kavuşması en büyük temennimizdir. Suriyeli kardeşlerimizin birlik içinde geleceklerini omuz omuza inşa etmesi arzumuzdur."

"Suriye'de kalıcı barışın yol haritası belli olmuştur. Taraflar yanlış hesap yapmamalı, hataları tekrar etmemeli, maksimalist taleplerle süreci zehirlememeli."

"Akan her damla kan yüreğimizi dağlamaktadır. Arap, Türkmen, Kürt, Nusayri fark etmeksizin Suriye'de tek canın yitip gitmesi BIZIM canımızdan can kopması demek."

"Suriye'nin kaynaklarının, yer altı ve üstü zenginliklerinin, şehirlerin altında tünel kazmaya değil, tüm kesimlerin refahına harcanmasının vakti gelmiştir."

"Türkiye bölgesinde nüfuz arayışında değildir, başka ülkeleri dizayn etme arzusunda asla değildir. Tam tersine biz samimi bir şekilde kardeşlik istiyoruz."