Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, enflasyon görünümüne ilişkin değerlendirmelerde kira kalemine özel vurgu yaptı. Karahan, hizmet enflasyonu içerisinde önemli bir ağırlığa sahip olan kira kaleminde 2026 yılı boyunca yüzde 30-36 bandında bir artış görülebileceğini ifade etti.

Bu değerlendirme, son dönemde enflasyonda kademeli düşüş beklentisi oluşurken kira tarafında katılığın sürebileceğine işaret ediyor.

Kira Artışları Enflasyonun Belirleyici Unsuru

Ekonomistler, kira kaleminin hem tüketici enflasyonu hem de hizmet enflasyonu açısından kritik bir rol oynadığını belirtiyor. Özellikle büyükşehirlerde konut arzının talebi karşılamakta zorlanması, fiyatların yukarı yönlü kalmasına neden oluyor.

Geçtiğimiz dönemde uygulanan yüzde 25’lik zam sınırının kaldırılmasıyla birlikte kira artışları yeniden TÜFE oranı ve piyasa koşulları çerçevesinde belirlenmeye başlanmıştı. Karahan’ın işaret ettiği yüzde 30-36 aralığı, kira enflasyonunda belirgin bir düşüşten ziyade kontrollü bir yavaşlamaya işaret ediyor.

Kiracılar İçin Ne Anlama Geliyor?

Uzmanlara göre yüzde 30’un üzerindeki artış oranları, gelir artışı enflasyonun gerisinde kalan kesimler açısından kira yükünün sürebileceği anlamına geliyor. Özellikle yeni kontrat dönemine girecek kiracılar için zam oranlarının bu bantta şekillenmesi bekleniyor.

Öte yandan mevcut sözleşmelerde artış oranı, TÜFE 12 aylık ortalamasına göre belirlenmeye devam ediyor. Bu nedenle fiili kira artışları bölgesel koşullara ve sözleşme tarihlerine göre değişiklik gösterebiliyor.

Konut Arzı ve Para Politikası Belirleyici Olacak

Ekonomistler, kira artışlarının kalıcı şekilde gerilemesi için yalnızca para politikasının değil, konut arzını artıracak yapısal adımların da devreye girmesi gerektiğini vurguluyor. Yeni konut üretiminin hızlanması ve arz-talep dengesinin sağlanması, kira fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturabilecek temel unsurlar arasında gösteriliyor.

Merkez Bankası’nın sıkı para politikası duruşunu sürdürmesi ve enflasyonda kalıcı düşüş sağlanması halinde kira artış hızında da kademeli bir gerileme yaşanabileceği ifade ediliyor.

Karahan’ın açıklamaları, kira piyasasında 2026 yılına ilişkin beklentilerin şekillenmeye başladığını gösterirken, hem kiracı hem de ev sahibi cephesinde yeni dönemin oranları merakla takip ediliyor.