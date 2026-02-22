Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde çiftçilerle bir araya geldiği iftar programında 2026 yılına ilişkin tarım destek paketini açıkladı. Erdoğan, 2025 yılında doğrudan destek, kredi desteği, yatırım ödeneği, müdahale alımları ve ihracat destekleri dahil olmak üzere sektöre sağlanan kaynağın 706 milyar lirayı bulduğunu belirtti.

2026 yılı için ayrılan tutarın ise 939 milyar lira olduğunu ifade eden Erdoğan, "1 trilyon liraya varan devasa bir rakamla üreticimizi destekleyeceğiz"dedi.

KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK İÇİN YENİ MODEL

Destek paketinin en dikkat çeken başlığı küçükbaş hayvancılığa yönelik proje oldu. "Kırsalda bereket, küçükbaşa destek" adı verilen program kapsamında ilk etapta 150 bin küçükbaş hayvan üreticilere verilecek. Projeden yararlanacak her üreticiye 95 dişi ve 5 erkek küçükbaş tahsis edilecek.

Hayvanların bakım ve besleme giderleri için aylık 15 bin lira, yıllık 180 bin lira destek sağlanacak. Finansman ise Ziraat Bankası aracılığıyla faizsiz kredi imkanıyla sunulacak. Kredilerde 2 yıla kadar geri ödemesiz dönem bulunacak, toplam vade ise 7 yıla kadar uzayabilecek. Küçükbaşların sigortası da ilk yıl devlet tarafından karşılanacak.

GENÇ VE KADIN ÜRETİCİLERE ÖNCELİK

Hayvanların, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü çiftliklerinde yetiştirilen ve bölgelere uygun ırklardan seçileceği belirtildi. Erdoğan, projede genç ve kadın üreticilere öncelik verileceğini açıkladı. Ayrıca veteriner hekimlik, ziraat ve gıda mühendisliği mezunlarının da projeden yararlanabileceğini ifade etti.

Bu adımla hem kırsalda genç nüfusun desteklenmesi hem de üretim ve istihdamın artırılması hedefleniyor.

BAŞVURU SÜRECİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Projeye ilişkin başvuru takvimi ve teknik şartların Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. İlk hayvan teslimatlarının ise bu yıl içinde yapılacağı bildirildi.