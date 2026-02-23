Şirket tarafından paylaşılan bilgilere göre ihale süreci ve tutarı şu şekildedir:

İhale Makamı: Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü E I Nolu İhale Şube Müdürlüğü 4 Nolu Satınalma Daire Başkanlığı.

İhale Türü: Sağlık Market Alım İhalesi.

MARKA: İhale, şirketin TURKFLEKS markası ile alınmıştır.

İhale Tutarı: 204.881.355,17 TL + KDV.

CANLI| BORSA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

GRUP ŞİRKETİ UHDESİNDE KALDI

KAP açıklamasında, söz konusu ihalenin grup şirketi bünyesinde kaldığı belirtilerek, "Sağlık Market Alım İhalesi TURKFLEKS markası ile 204.881.355,17 + KDV tutarla grup şirketimiz uhdesinde kalmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.

HİSSELER TAVAN OLDU MU?

Türk İlaç (TRILC) hisseleri KAP bildirimi sonrası yüzde 1'de fazla yükseliş gösterdi.

Haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlayan hisseler yazım sırasında yüzde 1,15'lik yükselişle 17,54 TL'den işlem gördü. Dev ihale haberi hisseleri tavana taşıyamadı.

BORSA HAKKINDA YATIRIMCI GÖRÜŞLERİ VE YORUMLARIN YER ALDIĞI FORUM SAYFASINA BURADAN ERİŞEBİLİRSİNİZ.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.