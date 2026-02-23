Altın fiyatları, art arda sekizinci ayı da artıda kapatması halinde en uzun kazanç serisini kaydedecek. Ancak Moody’s Analytics Başekonomisti Mark Zandi'ye göre yükseliş trendi kritik bir dönemeçte bulunuyor.

1- ZAYIFLAYAN BÜYÜME VE YÜKSEK ENFLASYON

ABD ekonomisinde reel GSYH büyümesi yüzde 2’nin biraz üzerinde seyrederek yaklaşık yüzde 2,5’lik potansiyel seviyenin altında kalıyor. İstihdam artışı yavaşlarken işsizlik oranı kademeli yükseliş gösteriyor. ABD Merkez Bankası’nın yakından izlediği tüketim harcamalarına dayalı enflasyon göstergesi ise yüzde 3 civarında kalmayı sürdürüyor.

Zandi’ye göre ekonomik yavaşlama ile inatçı enflasyonun bir arada seyretmesi finansal piyasalar açısından kırılgan bir zemin oluşturuyor.

2- FİNANSAL PİYASALARDA SATIŞ RİSKİ

Zandi, anlamlı bir satış dalgası için gerekli koşulların oluştuğunu belirtiyor. Riskin en yoğun olduğu alanlar hisse senetleri ve şirket tahvilleri olsa da, kripto paralarla birlikte altın ve gümüş de olası bir dalgalanmadan etkilenebilir.

Bu durum, güvenli liman algısına rağmen altının da kısa vadeli düzeltmelere açık olduğunu gösteriyor.

3- JEOPOLİTİK GERİLİMLER VE İRAN İHTİMALİ

Ticaret gerilimlerinin yeniden alevlenmesi ve İran’la ilgili olası bir çatışma senaryosu, küresel risk iştahını sınırlıyor. Jeopolitik riskler genellikle altına destek verse de, ani gelişmeler yüksek volatiliteye neden olarak sert fiyat hareketlerini tetikleyebiliyor.

4- TAHVİL PİYASASINDA KIRILGANLIK VE BÜTÇE AÇIKLARI

ABD Hazine piyasasında artan kırılganlık da altın açısından belirleyici faktörlerden biri. Zandi, kaldıraçlı hedge fonların daha kırılgan hale gelen tahvil piyasasında ağırlığını artırdığına dikkat çekiyor.

Büyük bütçe açıkları ve küreselleşmenin zayıfladığı bir dönemde ABD tahvillerinin güvenli liman statüsüne yönelik soru işaretleri artıyor. Faizlerde olası ani yükselişler ise altın fiyatları üzerinde baskı oluşturabilir.

5- ÇİN’DE ARZ SIKINTISI VE AŞIRI FİYAT SENARYOLARI

Fiziki piyasada özellikle Çin kaynaklı gelişmeler fiyatları destekliyor. Bloomberg HT’nin aktardığına göre Çin’de Çin Yeni Yılı sonrası yaşanan arz sıkıntısı, külçe satışlarının bazı mağazalarda durmasına kadar varan bir tablo ortaya çıkardı.

Analistler aşırı senaryolarda ons fiyatının 10 bin dolara kadar yükselebileceğini öne sürse de, bu tür sert yükselişlerin beraberinde güçlü düzeltmeleri getirebileceği uyarısında bulunuyor.

KRİTİK TEKNİK SEVİYELER

Teknik analiz cephesinde 5.160 dolar seviyesi önemli direnç olarak öne çıkarken, 5.100 dolar seviyesindeki fiyat boşluğu kritik eşik olarak değerlendiriliyor. Bu seviyenin altında oluşabilecek bir açılışın satıcıları güçlendirebileceği ifade ediliyor.

Altın piyasasında tarihi bir seri kapıda olsa da, uzmanlara göre bundan sonraki süreçte makro veriler, jeopolitik gelişmeler, tahvil piyasası dinamikleri ve Çin kaynaklı arz durumu fiyatların yönünü belirleyecek. Yükseliş sürse de, volatilite riskinin arttığı bir döneme girilmiş görünüyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.