Haftanın ilk işlem gününde yüzde 5’in üzerinde değer kaybeden Bitcoin (BTC), 65 bin dolar seviyesinin altına geriledi. ABD’nin yeni gümrük vergisi hamlesi, riskli varlıklardan kaçışı hızlandırırken; kripto paralar, Asya piyasalarındaki hisse senedi yükselişlerinden negatif ayrışarak düşüş yönlü bir seyir izledi.

EKİM ZİRVESİNDEN BU YANA %47 KAYIP

Kripto para piyasasındaki kan kaybı yeni yılın ilk aylarında da derinleşmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yılın Ekim ayında 125 bin dolar seviyesini aşarak rekor kıran Bitcoin, o tarihten bu yana süregelen satış baskısıyla rekor seviyesine göre yüzde 47’den fazla değer kaybetti. Yılbaşından bu yana yaşanan toplam gerileme ise yüzde 26'ya ulaştı.

UZMANLARDAN "TARİFE" VE "SAVAŞ" UYARISI

Piyasadaki sert düşüşü değerlendiren küresel blokzincir teknolojisi şirketi BTSE’nin Operasyon Direktörü Jeff Mei, yatırımcıların gümrük tarifelerindeki ani artış nedeniyle daha ciddi bir piyasa düşüşü beklediğini ve bu nedenle satışa yöneldiklerini belirtti.

Mei ayrıca, ABD’nin İran çevresindeki askeri yığınağının bölgesel bir silahlı çatışma ihtimalini artırdığına dikkat çekerek; bu durumun küresel ticaret akışlarını etkileyebileceği yönündeki endişelerin yatırımcıları ciddi şekilde tedirgin ettiğini vurguladı.

KRİPTO VARLIKLAR HİSSE SENETLERİNDEN AYRIŞTI

Ticaret savaşlarına dair açıklamalar sonrası kripto varlıkların bölgesel hisse senedi piyasalarıyla olan korelasyonu da bozuldu. Belirsizlik ortamında güvenli liman arayan sermaye, dijital varlıklar yerine geleneksel yatırım araçlarına yönelmeye başladı.

Kaynak: Dünya