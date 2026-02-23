Goldman Sachs, İş Bankası (C) hisseleri için daha önce 15,20 TL olarak belirlediği hedef fiyatını, piyasa beklentileri ve bankanın performans verileri ışığında 21,00 TL’ye yükseltti.

Bu revizyon, hedef fiyatta yaklaşık yüzde 38’lik bir artışa tekabül ediyor.

YATIRIM TAVSİYESİ "NÖTR"DEN "AL"A YÜKSELTİLDİ

Kurum, fiyat hedefindeki artışın yanı sıra stratejik duruşunu da güncelledi.

Daha önce "Nötr" seviyesinde tutulan ISCTR tavsiyesi, bankanın gelecek projeksiyonlarındaki güçlenme nedeniyle "AL" kategorisine taşındı.

GETİRİ POTANSİYELİ DİKKAT ÇEKİYOR

Hisselerin İstanbul Borsası'ndaki son kapanış fiyatı olan 16,82 TL baz alındığında, Goldman Sachs’ın yeni hedef fiyatı yatırımcılar için yüzde 24,85 oranında bir prim potansiyeline işaret ediyor.

Küresel yatırım bankalarının Türk bankacılık sektörüne yönelik bu tür yukarı yönlü revizyonları, genellikle makroekonomik dengelenme ve sektördeki kârlılık beklentilerinin bir yansıması olarak yorumlanır.

ISCTR cuma günü hafta kapanışını yüzde 2‘nin üzerinde artışla pozitif bölgede yapmıştı. Yeni haftada Goldman Sachs raporu sonrası hisselerin pozisyonu yakından takip edilecek.