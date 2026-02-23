Mağaza içi ödemelerde temassız teknoloji kullanımı tarihi bir zirveye ulaştı. BKM verilerine göre:

Mağaza içindeki her 5 kartlı ödemeden 4’ü temassız olarak gerçekleştirildi.

Temassız ödeme adedi yıllık bazda yüzde 9 artışla 1,12 milyar adede yükseldi.

Temassız ödeme tutarı ise yüzde 49'luk güçlü bir büyümeyle 751,8 milyar TL'ye ulaştı.

KARTLI ÖDEME TUTARI 2,3 TRİLYON TL'Yİ AŞTI

Ocak ayında toplam kartlı ödeme tutarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45 artarak 2 trilyon 325,8 milyar TL olarak gerçekleşti. Bu devasa hacmin dağılımı ise şu şekilde oldu:

Kredi Kartları: 1.995,5 milyar TL (Yüzde 46 artış).

Banka Kartları: 322,8 milyar TL (Yüzde 55 artış).

Ön Ödemeli Kartlar: 7,5 milyar TL.

İNTERNET ALIŞVERİŞLERİNDE GÜÇLÜ SEYİR

İnternetten yapılan kartlı ödemeler, toplam hacim içindeki ağırlığını koruyor. Ocak ayında internet üzerinden yapılan ödeme tutarı yüzde 42 artışla 687,4 milyar TL’ye çıkarken, bu kalem toplam ödemelerin yüzde 30’unu oluşturdu.

TOPLAM KART SAYISI 465 MİLYONA MERDİVEN DAYADI

Türkiye'deki toplam kart sayısı yıllık bazda yüzde 6 artarak 464,9 milyon adede ulaştı. Kart türlerine göre dağılımda kredi kartı ve banka kartı sayılarında artış görülürken, ön ödemeli kartlarda düşüş kaydedildi:

Kredi Kartı Sayısı: 143,4 milyon (Yüzde 10 artış).

Banka Kartı Sayısı: 210,9 milyon (Yüzde 8 artış).

Ön Ödemeli Kart Sayısı: 110,6 milyon (Yüzde 2 düşüş).