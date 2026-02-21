Şirketten yapılan açıklamaya göre, Libya Ulusal Petrol Kurumunun (NOC) yaklaşık 17 yıl aradan sonra düzenlediği petrol ve doğal gaz ihalesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) açık deniz ve kara olmak üzere iki blokta arama ruhsatı almaya hak kazandı.

İspanyol enerji şirketi Repsol, İtalyan ENI gibi enerji devlerinin de sahaya inmeye hazırlandığı Sirte ve Murzuq havzalarında, gözler bölgedeki referanslarıyla bilinen Türk şirketlere çevrildi.

Libya'da uzun süredir faaliyet gösteren ve Kufra bölgesinde daha önce hayata geçirdiği "İş Gücü Konaklama Kampı" projeleriyle çölün ortasında kendi kendine yetebilen modüler şehirler kurma yeteneğini kanıtlayan Dorçe Prefabrik ve İnşaat da bu şirketler arasında yer alıyor.

Şirketin Libya'nın güneydoğusundaki Sahra Çölü'nün en zorlu noktalarından biri olan Kufra'da tamamlanan projesi, yaklaşan yeni petrol hamlesi için "pilot model" niteliği taşıyor.

Şirket tarafından inşa edilen kamp, sadece barınma ihtiyacını değil, petrol boru hattı operasyonlarının gerektirdiği teknik altyapıyı da entegre bir sistemle çözüme kavuşturdu.

Projede, çöl zeminine uygun beton blok yerleşim sistemi üzerine kurulan tek katlı modüler prefabrik üniteler kullanılırken, bu teknik, hem zemin bozukluklarını tolere ediyor hem de kampın ihtiyaç halinde sökülüp başka bir sahaya taşınmasına olanak sağlıyor.

"BU PROJELER, YENİ DÖNEM İÇİN REFERANS NİTELİĞİ TAŞIYOR"

Açıklama görüşlerine yer verilen Dorçe Prefabrik ve İnşaat Yurtdışı Teklif Müdürü Serhat Polatdemir, Libya'daki enerji faaliyetlerinin hız kazanmasıyla özellikle Sirte ve Murzuq havzalarında altyapı ve barınma ihtiyacının arttığını belirtti.

Bölgedeki en büyük zorluğun çöl koşullarında barınma ve operasyon sürdürülebilirliği olduğunu vurgulayan Polatdemir, bu sorunun çözümünde entegre kamp çözümlerinin kritik önem taşıdığına dikkati çekti.

Polatdemir, şirketin Kufra bölgesinde daha önce iş gücü konaklama kampı projeleri hayata geçirdiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Kufra'da daha önce projeler hayata geçirdik. Bu projeler, yeni dönem için referans niteliği taşıyor. Enerji projelerinde zaman, lojistik ve mobilizasyon kabiliyeti belirleyici oluyor. Çöl koşullarında inşa ettiğimiz kamplar, sadece konaklama alanı değil, operasyonların kesintisiz yürütülmesini sağlayan teknik altyapıyı da kapsıyor. Çöl koşullarına uygun, hızlı kurulumlu ve mobil yaşam alanları konusundaki tecrübemizi yeni projelere taşımaya hazırız."

Çöl bölgelerinde gündüz ve gece arasındaki yüksek sıcaklık farklarının yapı tasarımında dikkate alındığını ifade eden Polatdemir, bu gibi bölgelerde özel yalıtım malzemeleri ve güçlendirilmiş çelik konstrüksiyon sistemleri kullandıklarını kaydetti.

Polatdemir, kum fırtınalarına ve rüzgar yüküne dayanıklı sistemlerin söz konusu zorlu bölgelerde tercih edildiğini aktararak, bu nedenle uzun ömürlü ve bakım ihtiyacı düşük yapılar geliştirdiklerini belirtti.

Şehir şebekelerinden uzak enerji sahalarında kurulan yaşam alanlarının kendi kendine yetebilir olması gerektiğine işaret eden Polatdemir, Kufra kamp projesinin altyapı kurulumlarıyla ilgili şunları kaydetti:

"Kampın altyapısında, temiz su tankları ve saha içi şebeke sistemlerinin yanı sıra konteyner üniteler üzerine kurulan atık su ve septik arıtma sistemleri entegre edildi. Enerji sürekliliği ise özel jeneratör odaları, dağıtım panoları ve teknik hacim konteynerleri ile sağlandı. Su temini, atık yönetimi ve enerji arzı gibi kritik başlıklarda bütüncül çözümler sunuyoruz."