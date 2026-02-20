Şişecam, portföyünde "Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller" kalemi altında yer alan İstanbul Beykoz'daki arazi stokuna ilişkin satış kararını duyurdu.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, toplam 117 bin 19 metrekare yüzölçümüne sahip taşınmazlar, 171,5 milyon dolar bedelle Çelikler Taahhüt İnşaat ve Sanayi A.Ş.'ye satıldı.

Satışa konu gayrimenkuller; İstanbul İli, Beykoz İlçesi, İncirköy Mahallesi sınırları içinde bulunan 11 ayrı parselden oluşuyor. Bu parseller; 251 Ada 4 Parsel, 257 Ada 6 Parsel, 270 Ada 2, 16, 34, 42, 43 Parseller, 271 Ada 2, 6, 8 Parseller ve 294 Ada 29 Parsel olarak açıklandı.

Arsa niteliğindeki söz konusu taşınmazların tamamı, şirketin stratejik varlık yönetimi kapsamında alıcı firmaya devredilecek.

SATIŞ BEDELİ PEŞİN TAHSİL EDİLECEK

Açıklamada, 171,5 milyon dolarlık satış bedelinin peşin olarak tahsil edileceği belirtildi. Tapu devir işlemlerine ilişkin vergi, resim ve harç ödemelerinin ise alıcı ve satıcı arasında eşit şekilde (yarı yarıya) paylaşılacağı ifade edildi.