Birleşik Krallık merkezli çikolata markası Marasu's Petit Fours, uzun yıllara dayanan faaliyetlerinin ardından mali sıkıntılar nedeniyle iflas sürecine girdiğini duyurdu.

Şirket, artan üretim maliyetleri ve düşen satış hacmi nedeniyle ciddi finansal baskı altında kaldığını açıkladı. Merkezi Londra’da bulunan firma, özellikle şehirde artan rekabet ve yükselen giderler nedeniyle operasyonlarını sürdürmekte zorlandığını bildirdi.

LÜKS SEGMENTTE GÜÇLÜ BİR KONUMA SAHİPTİ

1980'li yıllarda kurulan Marasu's Petit Fours, Fortnum & Mason, Selfridges ve Harrods gibi prestijli perakendecilere üretim yaparak lüks çikolata segmentinde önemli bir oyuncu haline gelmişti.

Ancak son dönemde artan hammadde maliyetleri ve talepteki yavaşlama, şirketin mali yapısını ciddi şekilde zorladı.

KAKAO FİYATLARI BELİRLEYİCİ OLDU

Sektör kaynaklarına göre, küresel kakao fiyatlarındaki sert yükseliş ve azalan tüketici talebi, iflas kararında belirleyici rol oynadı.

Birleşik Krallık çikolata piyasasında köklü bir MARKA olarak bilinen şirketin geleceği belirsizliğini korurken, sektör temsilcileri bu gelişmenin premium gıda pazarında daha geniş çaplı etkiler yaratabileceğine dikkat çekiyor.