S&P 500 endeksi yüzde 0,55 azalışla 6.555,86 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,08 düşüşle 21.693,17 puana indi.

Orta Doğu'daki çatışmaların durumuna ilişkin belirsizlikle petrol fiyatları yükselirken, pay piyasalarında açılışta negatif seyir izlendi.

ABD ile doğrudan müzakere etme niyetinde olmadıklarını belirten İranlı yetkililer, ancak ABD'nin çatışmaları sona erdirmeye yönelik planını inceleyeceklerine işaret etti.

ABD Başkanı Donald Trump ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İranlı müzakerecilerin "bir anlaşma için yalvardıklarını" ancak kamuoyu önünde ABD'nin teklifine "sadece baktıklarını" beyan ettiklerini öne sürdü.

Bunun yanlış olduğunu savunan Trump, "Çok geç olmadan, bir an evvel ciddileşseler iyi olur çünkü o an geldiğinde, geri dönüş olmayacak ve bu hiç de hoş olmayacak." ifadelerini kullandı.

Körfez ülkeleri de yayımladıkları ortak bildiride, İran'ın "enerji altyapılarına yönelik saldırılarını" kınarken, uluslararası hukuk uyarınca, kendilerini savunma hakları olduğunu vurguladı.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAN GEÇEN GEMİLERE GEÇİŞ ÜCRETİ

ABD'nin Orta Doğu'ya binlerce ilave asker göndermeye hazırlandığına dair haberler, İran'a yönelik bir kara saldırısı olabileceğine dair spekülasyonları artırırken, İran basınında da ülkenin Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere geçiş ücreti getirecek bir yasa tasarısı hazırladığı iddia edildi.

Analistler, tarafların çelişkili açıklamalarıyla yatırımcıların çatışmaları sona erdirebilecek müzakerelere ilişkin iyimserliğinin azaldığını, bunun da piyasaları baskıladığını belirtti.

Bu gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı, TSİ 16.30 itibarıyla yüzde 4 artarak 106,36 dolara çıktı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 93,61 dolardan alıcı buldu.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 21 Mart ile biten haftada 210 bine çıkmasına karşın beklentilerin biraz altında gerçekleşti.