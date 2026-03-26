Yapay zeka dalgasının piyasaları yeniden şekillendirdiği 2026'da, Nasdaq'ın en dikkat çekici üç ismi hem yatırımcıların hem de analistlerin radarında üst sıralarda yer alıyor. Chip devi Nvidia, bulut altyapı oyuncusu CoreWeave ve siber güvenlik yıldızı SentinelOne — her biri farklı bir hikaye anlatıyor ama üçü de aynı büyük trendin parçası.

Nvidia: Zirvede Kalmanın Bedeli Yok

Yapay zeka çağının en vazgeçilmez şirketi olmak kolay değil — ama Nvidia bunu başarıyor gibi görünüyor. Blackwell mimarisiyle veri merkezi pazarındaki hakimiyetini pekiştiren şirket, 2026'ya güçlü bir ivmeyle girdi. Yönetim, mevcut ürün nesli ile bir sonraki nesil Rubin sistemlerinin birlikte 500 milyar doların üzerinde gelir potansiyeli taşıdığını açıkça ortaya koyuyor.

TSMC'nin gelişmiş paketleme kapasitesinin önemli bir bölümünü önceden rezerve eden Nvidia, tedarik zinciri kısıtlamalarını rakiplerine göre çok daha iyi yönetiyor. Kısa vadede bakıldığında, Google'ın TurboQuant gibi verimlilik teknolojilerinin bellek talebi üzerinde yarattığı satış baskısı Nvidia'yı da etkiliyor — ancak analistlerin büyük çoğunluğu bu etkinin geçici olduğunu savunuyor.

CoreWeave: Asıl Hikaye Şimdi Başlıyor

Nvidia destekli bulut altyapı şirketi CoreWeave, 2025 yılında gerçekleştirdiği halka arzın ardından kısa sürede manşetlere taşındı. Şirketin iş modeli son derece net: yapay zeka iş yüklerine özel GPU kapasitesi kiralıyor ve bu modelin 2026 ile sonrasında gelirleri yukarı taşıması bekleniyor.

Halka arzından bu yana kaydettiği güçlü yükselişin ardından görülen kar satışları, sabırlı yatırımcılara cazip bir giriş penceresi açmış olabilir. Kuşkusuz yüksek riskli bir isim — henüz olgunlaşmamış bir şirket ve rekabet her geçen gün kızışıyor. Ama büyük kazanç potansiyeli de tam burada yatıyor.

SentinelOne: Rakamlar Her Şeyi Anlatıyor

Siber güvenlik sektörü, yapay zekanın hem tehdit hem de savunma aracı olarak kullanıldığı yeni bir döneme girdi. Bu ortamda SentinelOne, müşteri sayısını ve gelirini aynı anda büyütme kapasitesini kanıtlıyor. Son çeyrekte gelir yıllık bazda yüzde yirmi üçün üzerinde artarken, henüz faturalandırılmamış sözleşme tabanı yüzde otuz beşi aşkın genişledi — şirketin mevcut büyüme hızından daha hızlı iş kazandığının somut göstergesi.

Bir yıl önce sıfır olan faaliyet kâr marjı bugün yüzde onun eşiğine dayandı. Karlılığa geçişin bu kadar belirgin olduğu büyüme hikayelerine piyasa tarihsel olarak yüksek değer biçer — SentinelOne tam da bu eşikte duruyor.

Genel Tablo

Üç şirket de yapay zekanın farklı katmanlarında faaliyet gösteriyor: Nvidia işlemci gücü üretiyor, CoreWeave bu gücü kiralıyor, SentinelOne ise dijital ortamı bu güçle koruyor. Kısa vadeli hamleler için piyasanın tarife belirsizliği ve makroekonomik dalgalanmalarla boğuştuğunu unutmamak gerekiyor. Ancak hikayenin özü sağlam: yapay zeka talebi büyümeye devam ettiği sürece, bu üç isim de gündemde kalmaya devam edecek.

Bu makale yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Yatırım kararları verilmeden önce kişisel mali durum ve risk toleransı gözetilerek uzman görüşü alınması önerilir.